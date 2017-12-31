Перший день 2018 року у Володимирі: мир та спокій





Вулиці міста спорожніли, лише тротуарами помітно подекуди перехожих. Саме таким був перший день для міста в Новому році, - пише



Читачам пропонуємо підбірку фотографій.





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