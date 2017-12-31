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Перший день 2018 року у Володимирі: мир та спокій

Перший день 2018 року у Володимирі: мир та спокій
Перший день нового 2018-го року у Володимирі-Волинському кардинально відрізнявся під новорічної ночі.

Вулиці міста спорожніли, лише тротуарами помітно подекуди перехожих. Саме таким був перший день для міста в Новому році, - пише БУГ.

Читачам пропонуємо підбірку фотографій.


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Теги: Володимир-Волинський
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