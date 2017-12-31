Перший день 2018 року у Володимирі: мир та спокій
Сьогодні, 07:41
Перший день нового 2018-го року у Володимирі-Волинському кардинально відрізнявся під новорічної ночі.
Вулиці міста спорожніли, лише тротуарами помітно подекуди перехожих. Саме таким був перший день для міста в Новому році, - пише БУГ.
Читачам пропонуємо підбірку фотографій.
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Вулиці міста спорожніли, лише тротуарами помітно подекуди перехожих. Саме таким був перший день для міста в Новому році, - пише БУГ.
Читачам пропонуємо підбірку фотографій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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