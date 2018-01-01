вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Британія хоче створити свою криптовалюту

Британія хоче створити свою криптовалюту
У Великій Британії наступного року може з'явиться нова криптовалюта, прив'язана до фунту стерлінгів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Sunday Express.

Нова криптовалюта може не тільки замінити звичні банки, а й докорінно реформувати банківський сектор Британії, зазначає видання.

Повідомляється також, що нову криптовалюту можна буде використовувати в Центробанку, завдяки чому з'явиться можливість здійснювати такі покупки, як нерухомість або автомобіль, протягом кількох секунд.

Підвищення популярності та зростання курсу біткойна посилили тиск на Банк Англії щодо впровадження власної цифрової валюти.

Оскільки цифрова валюта, запроваджена Банком, буде пов'язана з фунтом стерлінгів, вона буде набагато стабільнішою, ніж біткоїн або інша криптовалюта, наголошують у Sunday Express.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Петро Нестерук Петро
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Перший день 2018 року у Володимирі: мир та спокій
Сьогодні, 07:41
Забудовник розповів, чи подорожчає житло в Луцьку
Сьогодні, 06:48
Британія хоче створити свою криптовалюту
Сьогодні, 01:46
Марш на честь Бандери в Києві. ФОТО
Сьогодні, 00:35
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
Сьогодні, 10:26
 1
«У нас ніколи не було всяких «пікемонів» чи як вони називаються», - директор театру ляльок
01 січень, 13:08
 1
Неприємний ранок у Луцьку: купа невивезеного сміття
01 січень, 11:46
 1
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
01 січень, 00:44
 1
Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні
Сьогодні, 13:19
 0
Медіа
відео
1/8