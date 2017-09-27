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Забудовник розповів, чи подорожчає житло в Луцьку

Забудовник розповів, чи подорожчає житло в Луцьку
Житло в Луцьку подорожчає якщо тенденції з підняття заробітної плати та здорожчання будівельних матеріалів будуть продовжуватися.

"Ми будемо змушені навесні знову піднімати ціну. Будувати "в мінус" ми не зможемо", - розповів у інтерв'ю Першому директор будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський .

"За роки існування компанії ми напрацювали певні стандарти, які нас і відрізняють від інших. Ми прагнемо будувати справді комфортне, затишне та безпечне житло. Тому всі наші комплекси, крім сучасної архітектури, обов’язково мають закриту територію під цілодобовим наглядом охорони. Ми відразу передбачаємо необхідну кількість паркомісць та зону для дитячих та спортивних майданчиків".

"Крім того, на особливому контролі якість матеріалів та технології, які застосовуються під час будівництва. Це стосується в першу чергу питань енергозбереження, адже сьогодні економія на "комуналці", як ніколи актуальна".

ЧИТАТИ ІНТЕРВ'Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ

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Теги: Андрій Разумовський, інтерв'ю, будівництво, ЖК Супернова, ЖК Юпітер, ЖК Парковий квартал, ЖК Сіріус
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Коментарі 1
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Ну просто дивовижні висновки :) Зарплату людям піднімати не треба, щоб будівельники були у шоколаді! :) Молодці...
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