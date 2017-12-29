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Курс валют у Луцьку на 2 січня

Курс валют у Луцьку на 2 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,725, а продаж - 28,176.

Євро при купівлі становить - 32,863, при продажу - 33,780.

Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,491.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,288, продаж - 8,075.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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