Марш на честь Бандери в Києві з висоти пташиного польоту. ФОТО





Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф Олександр Гончаров, – пише



Зазначимо, що в марші



Акцію організували «Правий сектор», «Свобода» і «Національний корпус».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися унікальні фотографії, зняті з дрона, факельної ходи в Києві на честь 109-ї річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери, яка у понеділок, 1 січня, відбулася в центрі Києва.Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф, – пише Обозреватель Зазначимо, що в марші взяли участь понад тисяча осіб, які пройшлися із запаленими факелами Хрещатиком від парку Шевченка до Майдану Незалежності.Акцію організували «Правий сектор», «Свобода» і «Національний корпус».

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