Марш на честь Бандери в Києві з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 09:24
У мережі з'явилися унікальні фотографії, зняті з дрона, факельної ходи в Києві на честь 109-ї річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери, яка у понеділок, 1 січня, відбулася в центрі Києва.
Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф Олександр Гончаров, – пише Обозреватель.
Зазначимо, що в марші взяли участь понад тисяча осіб, які пройшлися із запаленими факелами Хрещатиком від парку Шевченка до Майдану Незалежності.
Акцію організували «Правий сектор», «Свобода» і «Національний корпус».
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Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф Олександр Гончаров, – пише Обозреватель.
Зазначимо, що в марші взяли участь понад тисяча осіб, які пройшлися із запаленими факелами Хрещатиком від парку Шевченка до Майдану Незалежності.
Акцію організували «Правий сектор», «Свобода» і «Національний корпус».
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Коментарі 4
Всього тисяча осіб прийшли на "мармш"? Це добре, дегенератів меншає.
Слава Україні
На жаль, деякі, особистості з часом деградуються,піддаються зомбуванню... тому що вони не знають історії своєї держави ... таким дегенератам, що пишуть в постах дурість, потрібно лікуватися ... не будь їх подобою
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