вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П’яна аварія в Рівному: Mercedes потрощив два десятки авто. ФОТО

П’яна аварія в Рівному: Mercedes потрощив два десятки авто. ФОТО
Понад 20 атвомобілів зазнали пошкоджень в результаті аварії в Рівному.

ДТП трапилася сьогодні, 2 січня, вночі, – повідомляють у прес-службі поліції Рівненщини.

26-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes S 500, на великій швидкості не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонний паркан. При цьому пошкодив близько 15 метрів цього паркану. Через зіткнення пошкоджено п’ять автомобілів, які стояли вздовж паркану.

Крім того, уламки бетонного паркану пошкодили ще 20 припаркованих неподалік транспортних засобів.

Унаслідок ДТП водій отримав відкриту черепно-мозкову травму. Його без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення центральної міської лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий. У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: у 39-річного рівнянина діагностували перелом плеча, у 40-річного жителя обласного центру – легкі тілесні ушкодження. Ще один не постраждав.

За словами лікарів, усі потерпілі мали запах алкоголю, утім остаточні результати стануть відомі після результатів експертизи відібраних зразків крові.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Петро Нестерук Петро
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинянина судитимуть за погрози прокурору
Сьогодні, 12:51
У патрульці розповіли про святкові вихідні в Луцьку
Сьогодні, 12:23
П’яна аварія в Рівному: Mercedes потрощив два десятки авто. ФОТО
Сьогодні, 12:01
«Не більше 100 метрів»: волинян попереджають про погану видимість на дорозі
Сьогодні, 11:34
Експерти дали прогноз щодо курсу долара в 2018-му
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
Опублікували фото аварії під Луцьком Опублікували фото аварії під Луцьком
29 грудень, 2017, 12:54
Перекинуте авто та водій-втікач: під Луцьком – аварія Перекинуте авто та водій-втікач: під Луцьком – аварія
29 грудень, 2017, 11:08
У Луцьку маршрутка «врізалася» в вантажівку, семеро пасажирів травмувалися У Луцьку маршрутка «врізалася» в вантажівку, семеро пасажирів травмувалися
27 грудень, 2017, 12:39
Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО
27 грудень, 2017, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
Сьогодні, 10:26
 1
«У нас ніколи не було всяких «пікемонів» чи як вони називаються», - директор театру ляльок
01 січень, 13:08
 1
Неприємний ранок у Луцьку: купа невивезеного сміття
01 січень, 11:46
 1
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
01 січень, 00:44
 1
Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні
Сьогодні, 13:19
 0
Медіа
відео
1/8