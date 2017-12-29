П’яна аварія в Рівному: Mercedes потрощив два десятки авто. ФОТО

Понад 20 атвомобілів зазнали пошкоджень в результаті аварії в Рівному.ДТП трапилася сьогодні, 2 січня, вночі, – повідомляють у прес-службі поліції Рівненщини.26-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes S 500, на великій швидкості не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонний паркан. При цьому пошкодив близько 15 метрів цього паркану. Через зіткнення пошкоджено п’ять автомобілів, які стояли вздовж паркану.Крім того, уламки бетонного паркану пошкодили ще 20 припаркованих неподалік транспортних засобів.Унаслідок ДТП водій отримав відкриту черепно-мозкову травму. Його без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення центральної міської лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий. У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: у 39-річного рівнянина діагностували перелом плеча, у 40-річного жителя обласного центру – легкі тілесні ушкодження. Ще один не постраждав.За словами лікарів, усі потерпілі мали запах алкоголю, утім остаточні результати стануть відомі після результатів експертизи відібраних зразків крові.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).