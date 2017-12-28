вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У патрульці розповіли про святкові вихідні в Луцьку

У патрульці розповіли про святкові вихідні в Луцьку
У ніч із 1 на 2 січня правоохоронці затримали трьох нетверезих водіїв.

Про це розповіла речниця патрульних Ольга Бузулук, – пише ВРД НСТКУ.

За її словами, протягом перших днів нового року правоохоронці не зафіксували резонансних правопорушень у Луцьку. Так, ніч проти 2 січня минула без страшних дорожньо-транспортних пригода. Зокрема затримали трьох п’яних водіїв, які опору не чинили.

«Загалом все було спокійно», – резюмувала Бузулук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні
Сьогодні, 13:19
Волинянина судитимуть за погрози прокурору
Сьогодні, 12:51
У патрульці розповіли про святкові вихідні в Луцьку
Сьогодні, 12:23
П’яна аварія в Рівному: Mercedes потрощив два десятки авто. ФОТО
Сьогодні, 12:01
«Не більше 100 метрів»: волинян попереджають про погану видимість на дорозі
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
У новорічно-різдвяні свята луцькі патрульні працюватимуть у посиленому режимі У новорічно-різдвяні свята луцькі патрульні працюватимуть у посиленому режимі
28 грудень, 2017, 10:42
У Луцьку затримали чоловіків, які вдерлися в офіс. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку затримали чоловіків, які вдерлися в офіс. ФОТО. ВІДЕО
26 грудень, 2017, 12:09
Перша ніч нових патрульних: порізаний молодик і не підсвічений номерний знак Перша ніч нових патрульних: порізаний молодик і не підсвічений номерний знак
20 грудень, 2017, 10:07
Служити і захищати: у Луцьку прийняли присягу нові патрульні. ФОТО Служити і захищати: у Луцьку прийняли присягу нові патрульні. ФОТО
19 грудень, 2017, 14:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
Сьогодні, 10:26
 1
«У нас ніколи не було всяких «пікемонів» чи як вони називаються», - директор театру ляльок
01 січень, 13:08
 1
Неприємний ранок у Луцьку: купа невивезеного сміття
01 січень, 11:46
 1
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
01 січень, 00:44
 1
Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні
Сьогодні, 13:19
 0
Медіа
відео
1/8