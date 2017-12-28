У патрульці розповіли про святкові вихідні в Луцьку
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У ніч із 1 на 2 січня правоохоронці затримали трьох нетверезих водіїв.
Про це розповіла речниця патрульних Ольга Бузулук, – пише ВРД НСТКУ.
За її словами, протягом перших днів нового року правоохоронці не зафіксували резонансних правопорушень у Луцьку. Так, ніч проти 2 січня минула без страшних дорожньо-транспортних пригода. Зокрема затримали трьох п’яних водіїв, які опору не чинили.
«Загалом все було спокійно», – резюмувала Бузулук.
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Про це розповіла речниця патрульних Ольга Бузулук, – пише ВРД НСТКУ.
За її словами, протягом перших днів нового року правоохоронці не зафіксували резонансних правопорушень у Луцьку. Так, ніч проти 2 січня минула без страшних дорожньо-транспортних пригода. Зокрема затримали трьох п’яних водіїв, які опору не чинили.
«Загалом все було спокійно», – резюмувала Бузулук.
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