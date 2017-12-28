У патрульці розповіли про святкові вихідні в Луцьку





Про це розповіла речниця патрульних Ольга Бузулук, – пише



За її словами, протягом перших днів нового року правоохоронці не зафіксували резонансних правопорушень у Луцьку. Так, ніч проти 2 січня минула без страшних дорожньо-транспортних пригода. Зокрема затримали трьох п’яних водіїв, які опору не чинили.



«Загалом все було спокійно», – резюмувала Бузулук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч із 1 на 2 січня правоохоронці затримали трьох нетверезих водіїв.Про це розповіла речниця патрульних, – пише ВРД НСТКУ За її словами, протягом перших днів нового року правоохоронці не зафіксували резонансних правопорушень у Луцьку. Так, ніч проти 2 січня минула без страшних дорожньо-транспортних пригода. Зокрема затримали трьох п’яних водіїв, які опору не чинили.«Загалом все було спокійно», – резюмувала Бузулук.

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