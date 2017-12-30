Волинянина судитимуть за погрози прокурору

Мешканця Нововолинська судитимуть за погрозу вбивством прокурору.Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.Так, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про погрозу вбивством прокурору раніше судимим за зґвалтування 27-річним мешканцем Нововолинська.Чоловік, якого судили за крадіжки, грабежі та легкі тілесні ушкодження, після проголошення судом ухвали про продовження строку тримання його під вартою за фактом одного з правопорушень пригрозив убивством прокурору Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури.Відтак його судитимуть ще і за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України. Далі – слово за судом.