Волинянина судитимуть за погрози прокурору
Сьогодні, 12:51
Мешканця Нововолинська судитимуть за погрозу вбивством прокурору.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Так, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про погрозу вбивством прокурору раніше судимим за зґвалтування 27-річним мешканцем Нововолинська.
Чоловік, якого судили за крадіжки, грабежі та легкі тілесні ушкодження, після проголошення судом ухвали про продовження строку тримання його під вартою за фактом одного з правопорушень пригрозив убивством прокурору Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури.
Відтак його судитимуть ще і за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України. Далі – слово за судом.
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Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Так, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про погрозу вбивством прокурору раніше судимим за зґвалтування 27-річним мешканцем Нововолинська.
Чоловік, якого судили за крадіжки, грабежі та легкі тілесні ушкодження, після проголошення судом ухвали про продовження строку тримання його під вартою за фактом одного з правопорушень пригрозив убивством прокурору Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури.
Відтак його судитимуть ще і за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України. Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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