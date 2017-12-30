вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина судитимуть за погрози прокурору

Волинянина судитимуть за погрози прокурору
Мешканця Нововолинська судитимуть за погрозу вбивством прокурору.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.

Так, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про погрозу вбивством прокурору раніше судимим за зґвалтування 27-річним мешканцем Нововолинська.

Чоловік, якого судили за крадіжки, грабежі та легкі тілесні ушкодження, після проголошення судом ухвали про продовження строку тримання його під вартою за фактом одного з правопорушень пригрозив убивством прокурору Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Відтак його судитимуть ще і за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України. Далі – слово за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Будівельна компанія «Інвестор» Будівельна
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні
Сьогодні, 13:19
Волинянина судитимуть за погрози прокурору
Сьогодні, 12:51
У патрульці розповіли про святкові вихідні в Луцьку
Сьогодні, 12:23
П’яна аварія в Рівному: Mercedes потрощив два десятки авто. ФОТО
Сьогодні, 12:01
«Не більше 100 метрів»: волинян попереджають про погану видимість на дорозі
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
Ковельського хулігана оштрафували за матюки і погрози Ковельського хулігана оштрафували за матюки і погрози
30 грудень, 2017, 22:05
Луцькому хулігану, який бив патрульну, дали рік Луцькому хулігану, який бив патрульну, дали рік
30 грудень, 2017, 14:13
Порошенко підписав указ про реорганізацію місцевих судів Порошенко підписав указ про реорганізацію місцевих судів
29 грудень, 2017, 15:17
Волинянці, яка вбила чоловіка совком, дали умовний термін Волинянці, яка вбила чоловіка совком, дали умовний термін
29 грудень, 2017, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
Сьогодні, 10:26
 1
«У нас ніколи не було всяких «пікемонів» чи як вони називаються», - директор театру ляльок
01 січень, 13:08
 1
Неприємний ранок у Луцьку: купа невивезеного сміття
01 січень, 11:46
 1
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
01 січень, 00:44
 1
Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні
Сьогодні, 13:19
 0
Медіа
відео
1/8