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Троє лучан допилися на Новий рік до коми

Троє лучан допилися на Новий рік до коми
У Луцьку міську клінічну лікарню 31 грудня та 1 січня доставили трьох пацієнтів у стані алкогольної коми.

Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише Волинь 24.

У переддень Нового року – 31 грудня – у стані алкогольної коми у відділення лікарні надійшов чоловік.

1 січня в стані алкогольної коми доставили 18-річну дівчину. Увечері, 1 січня, з таким же діагнозом у Луцьку міську клінічну лікарню доправили жінку.

«Зазвичай, такі пацієнти прокидаються на ранок і самовільно покидають лікарню. Їм проводять детоксикаційну терапію, люди приходять до тями і вони швиденько покидають відділення», – зауважив Андрій Смольянінов.

Він додав, що за 6 місяців 2017 року у лікарню надходило 47 пацієнтів у стані алкогольної коми, а за рік – близько 100 людей.

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Теги: здоров'я, алкоголь
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