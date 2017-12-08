Троє лучан допилися на Новий рік до коми





Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише



У переддень Нового року – 31 грудня – у стані алкогольної коми у відділення лікарні надійшов чоловік.



1 січня в стані алкогольної коми доставили 18-річну дівчину. Увечері, 1 січня, з таким же діагнозом у Луцьку міську клінічну лікарню доправили жінку.



«Зазвичай, такі пацієнти прокидаються на ранок і самовільно покидають лікарню. Їм проводять детоксикаційну терапію, люди приходять до тями і вони швиденько покидають відділення», – зауважив Андрій Смольянінов.



Він додав, що за 6 місяців 2017 року у лікарню надходило 47 пацієнтів у стані алкогольної коми, а за рік – близько 100 людей.

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