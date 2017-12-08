Троє лучан допилися на Новий рік до коми
02 січень, 15:17
У Луцьку міську клінічну лікарню 31 грудня та 1 січня доставили трьох пацієнтів у стані алкогольної коми.
Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише Волинь 24.
У переддень Нового року – 31 грудня – у стані алкогольної коми у відділення лікарні надійшов чоловік.
1 січня в стані алкогольної коми доставили 18-річну дівчину. Увечері, 1 січня, з таким же діагнозом у Луцьку міську клінічну лікарню доправили жінку.
«Зазвичай, такі пацієнти прокидаються на ранок і самовільно покидають лікарню. Їм проводять детоксикаційну терапію, люди приходять до тями і вони швиденько покидають відділення», – зауважив Андрій Смольянінов.
Він додав, що за 6 місяців 2017 року у лікарню надходило 47 пацієнтів у стані алкогольної коми, а за рік – близько 100 людей.
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Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише Волинь 24.
У переддень Нового року – 31 грудня – у стані алкогольної коми у відділення лікарні надійшов чоловік.
1 січня в стані алкогольної коми доставили 18-річну дівчину. Увечері, 1 січня, з таким же діагнозом у Луцьку міську клінічну лікарню доправили жінку.
«Зазвичай, такі пацієнти прокидаються на ранок і самовільно покидають лікарню. Їм проводять детоксикаційну терапію, люди приходять до тями і вони швиденько покидають відділення», – зауважив Андрій Смольянінов.
Він додав, що за 6 місяців 2017 року у лікарню надходило 47 пацієнтів у стані алкогольної коми, а за рік – близько 100 людей.
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