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Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні

Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні
В останній день минулого 2017 року та в першу добу нового 2018 володимирчан найбільше турбували гострі распіраторні захворювання, травми та алкогольні отруєння.

Про це повідомила завідуюча приймальним відділенням Володимир-Волинського ТМО Інна Климчук, – пише Район.Володимир-Волинський.

«На відміну від попередніх років, ця новорічна ніч, можна сказати, була для нас спокійною. 31 грудня чимало володимирчан звернулося із ГРВІ та незначними травмами. В порівнянні з попередніми роками значно менше у ці святкові дні було доставлено у відділення людей із алкогольним сп'янінням. 31 грудня та 1 січня було госпіталізовано близько 20 чоловік, амбулаторним лікуванням було охоплено близько 80. За ці дні жодних надзвичайних ситуацій не вникало», – каже вона.

Керівник місцевих рятувальників Віктор Воробйов повідомив, що цьогорічна зустріч Нового Року минула для рятувальників теж без жодних надзвичайних ситуацій.

«Цьогоріч, як і завжди, було організоване посилене чергування, проте рятувальникам не довелося виїжджати жодного разу на виклики», – повідомив він.

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Теги: медицина, здоров'я
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