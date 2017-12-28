Лікарі назвали топ скарг на здоров’я волинян у вихідні





Про це повідомила завідуюча приймальним відділенням Володимир-Волинського ТМО Інна Климчук, – пише



«На відміну від попередніх років, ця новорічна ніч, можна сказати, була для нас спокійною. 31 грудня чимало володимирчан звернулося із ГРВІ та незначними травмами. В порівнянні з попередніми роками значно менше у ці святкові дні було доставлено у відділення людей із алкогольним сп'янінням. 31 грудня та 1 січня було госпіталізовано близько 20 чоловік, амбулаторним лікуванням було охоплено близько 80. За ці дні жодних надзвичайних ситуацій не вникало», – каже вона.



Керівник місцевих рятувальників Віктор Воробйов повідомив, що цьогорічна зустріч Нового Року минула для рятувальників теж без жодних надзвичайних ситуацій.



«Цьогоріч, як і завжди, було організоване посилене чергування, проте рятувальникам не довелося виїжджати жодного разу на виклики», – повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останній день минулого 2017 року та в першу добу нового 2018 володимирчан найбільше турбували гострі распіраторні захворювання, травми та алкогольні отруєння.Про це повідомила завідуюча приймальним відділенням Володимир-Волинського ТМО, – пише Район.Володимир-Волинський «На відміну від попередніх років, ця новорічна ніч, можна сказати, була для нас спокійною. 31 грудня чимало володимирчан звернулося із ГРВІ та незначними травмами. В порівнянні з попередніми роками значно менше у ці святкові дні було доставлено у відділення людей із алкогольним сп'янінням. 31 грудня та 1 січня було госпіталізовано близько 20 чоловік, амбулаторним лікуванням було охоплено близько 80. За ці дні жодних надзвичайних ситуацій не вникало», – каже вона.Керівник місцевих рятувальниківповідомив, що цьогорічна зустріч Нового Року минула для рятувальників теж без жодних надзвичайних ситуацій.«Цьогоріч, як і завжди, було організоване посилене чергування, проте рятувальникам не довелося виїжджати жодного разу на виклики», – повідомив він.

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