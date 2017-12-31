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Руки-ноги та проламаний череп: лікар розповів про травми лучан у вихідні

Руки-ноги та проламаний череп: лікар розповів про травми лучан у вихідні


За період з 31 грудня до 1 січня до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні звернулися 77 пацієнтів.

Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише Волинь 24.

«Було 15 переломів верхніх кінцівок, п’ять – нижніх кінцівок, один перелом черепа. Також надійшло 47 пацієнтів з ранами», – повідомив Андрій Смольянінов.

За його словами, за дві доби жоден волинянин не звернувся зі специфічними травмами, пов’язаними з запуском феєрверків, петард та іншої піротехніки.

«Єдине, що можна відзначити, – збільшення звернень щодо отримання травм у стані алкогольного сп’яніння. За останню добу було 12 п’яних пацієнтів із забоями, переломами тощо», – додав лікар.

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Теги: Новий рік, Різдво, свято, травми, здоров'я
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Коментарі 1
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Мабуть пили не якісний алкоголь,що так неякісно ломались.
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