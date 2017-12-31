Руки-ноги та проламаний череп: лікар розповів про травми лучан у вихідні





За період з 31 грудня до 1 січня до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні звернулися 77 пацієнтів.



Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише



«Було 15 переломів верхніх кінцівок, п’ять – нижніх кінцівок, один перелом черепа. Також надійшло 47 пацієнтів з ранами», – повідомив Андрій Смольянінов.



За його словами, за дві доби жоден волинянин не звернувся зі специфічними травмами, пов’язаними з запуском феєрверків, петард та іншої піротехніки.



«Єдине, що можна відзначити, – збільшення звернень щодо отримання травм у стані алкогольного сп’яніння. За останню добу було 12 п’яних пацієнтів із забоями, переломами тощо», – додав лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За період з 31 грудня до 1 січня до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні звернулися 77 пацієнтів.Про це розповів заступник головного лікаря, – пише Волинь 24 «Було 15 переломів верхніх кінцівок, п’ять – нижніх кінцівок, один перелом черепа. Також надійшло 47 пацієнтів з ранами», – повідомив Андрій Смольянінов.За його словами, за дві доби жоден волинянин не звернувся зі специфічними травмами, пов’язаними з запуском феєрверків, петард та іншої піротехніки.«Єдине, що можна відзначити, – збільшення звернень щодо отримання травм у стані алкогольного сп’яніння. За останню добу було 12 п’яних пацієнтів із забоями, переломами тощо», – додав лікар.

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