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П’яна лучанка встромила львів’янину ножа в шию

П’яна лучанка встромила львів’янину ножа в шию
Мешканка Луцька після застілля 2 січня поранила ножем мешканця Львівської області.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні госпіталізували жителя сусідньої Львівської області. Ножове поранення в шию під час сварки після спільного вживання спиртного йому завдала 32-річна лучанка.

За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень слідчі волинської поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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Теги: НП
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