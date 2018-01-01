П’яна лучанка встромила львів’янину ножа в шию
02 січень, 14:55
Мешканка Луцька після застілля 2 січня поранила ножем мешканця Львівської області.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні госпіталізували жителя сусідньої Львівської області. Ножове поранення в шию під час сварки після спільного вживання спиртного йому завдала 32-річна лучанка.
За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень слідчі волинської поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні госпіталізували жителя сусідньої Львівської області. Ножове поранення в шию під час сварки після спільного вживання спиртного йому завдала 32-річна лучанка.
За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень слідчі волинської поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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