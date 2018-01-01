Волинянин ледь не зарізав сусіда
02 січень, 15:11
У Ковельському районі чоловік поранив ножем односельчанина.
НП трапилася 31 грудня вранці, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
29-річний житель одного із сіл Ковельського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час варки вдарив кухонним ножем односельця. Пригода сталася в дома у потерпілого.
Постраждалого чоловіка госпіталізували в хірургію райлікарні. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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НП трапилася 31 грудня вранці, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
29-річний житель одного із сіл Ковельського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час варки вдарив кухонним ножем односельця. Пригода сталася в дома у потерпілого.
Постраждалого чоловіка госпіталізували в хірургію райлікарні. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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