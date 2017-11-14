Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина





Організатори



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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (099) 750-85-38; (098) 948-14-50.



Сьогодні Максиму Гулюку виконується перший ювілей – 10 років! Він є середнім сином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).



Юнак навчається четвертому класі в НВК № 9 і має велике коло захоплень на інтересів. Хлопчик добре вчиться, є командиром класу. Попри юний вік, намагається морально підтримувати свою сім’ю, допомагати мамі у вихованні молодшої сестрички (семирічна Софійка, яка любить співати і танцювати, ходить на танці та фортепіано) та дослухається до порад старшого брата (15-річний Дмитро навчається в 9 класі у Волинському обласному ліцеї з ПВФП імені Героїв Небесної Сотні).



Безумовним авторитетом для Максимка завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. «Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та завжди допомагав», – з гордістю промовляє іменинник.



Про майбутнє Максимко мріє по-дитячому щиро, але водночас серйозно. Хотів би спробувати себе у поезії, банківській справі, та, як він каже, «виграти всі змагання». А ще – допомогти людям з особливими потребами. Хлопець дуже любить тварин. Розповідає, що раніше мав кота на прізвисько Дружок, а тепер – собачку Шрека.



Максим полюбляє спорт, займається бойовими мистецтвами самбо, сумо та дзюдо, відвідуючи секцію. Ходить у басейн. Окрім того, любить малювати, але вважає, що поки це в нього виходить не так добре, як хотілося б.



Юнак має різні потреби. Це й одяг, і взуття. Мама Юлія лише нещодавно влаштувалась на роботу, бо увесь час у неї займав догляд за трьома дітьми. Максимко хотів би листуватися – його можна привітати з Днем народження вітальною листівкою, дізнавшись поштову адресу у нас, – пишуть волонтери.



«Зробіть сюрприз Максиму, привітавши його з Днем народження на ваш розсуд – а ми вам у цьому допоможемо! Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за



Інформація для благодійників: Гулюк Максим – 10 років (02.01.2008). Ріст: 140; розмір взуття: 35. Омріяний подарунок: приємні сюрпризи. Адресу для листування нададуть у приват.



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.



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