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Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина

Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (099) 750-85-38; (098) 948-14-50.

Сьогодні Максиму Гулюку виконується перший ювілей – 10 років! Він є середнім сином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Юнак навчається четвертому класі в НВК № 9 і має велике коло захоплень на інтересів. Хлопчик добре вчиться, є командиром класу. Попри юний вік, намагається морально підтримувати свою сім’ю, допомагати мамі у вихованні молодшої сестрички (семирічна Софійка, яка любить співати і танцювати, ходить на танці та фортепіано) та дослухається до порад старшого брата (15-річний Дмитро навчається в 9 класі у Волинському обласному ліцеї з ПВФП імені Героїв Небесної Сотні).

Безумовним авторитетом для Максимка завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. «Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та завжди допомагав», – з гордістю промовляє іменинник.

Про майбутнє Максимко мріє по-дитячому щиро, але водночас серйозно. Хотів би спробувати себе у поезії, банківській справі, та, як він каже, «виграти всі змагання». А ще – допомогти людям з особливими потребами. Хлопець дуже любить тварин. Розповідає, що раніше мав кота на прізвисько Дружок, а тепер – собачку Шрека.

Максим полюбляє спорт, займається бойовими мистецтвами самбо, сумо та дзюдо, відвідуючи секцію. Ходить у басейн. Окрім того, любить малювати, але вважає, що поки це в нього виходить не так добре, як хотілося б.

Юнак має різні потреби. Це й одяг, і взуття. Мама Юлія лише нещодавно влаштувалась на роботу, бо увесь час у неї займав догляд за трьома дітьми. Максимко хотів би листуватися – його можна привітати з Днем народження вітальною листівкою, дізнавшись поштову адресу у нас, – пишуть волонтери.

«Зробіть сюрприз Максиму, привітавши його з Днем народження на ваш розсуд – а ми вам у цьому допоможемо! Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням», – йдеться в дописі.

Інформація для благодійників: Гулюк Максим – 10 років (02.01.2008). Ріст: 140; розмір взуття: 35. Омріяний подарунок: приємні сюрпризи. Адресу для листування нададуть у приват.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги, вибір редактора
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