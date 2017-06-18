На Волині проінспектували, як охороняють бурштин. ФОТО

Заступник начальника ГУНП у Волинській областіпроінспектувала поліцейських, які забезпечують правопорядок у місцях ймовірно незаконного видобутку бурштину на території північних районів області.Візит на місця відбувся 1 січня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Разом із начальником управління превентивної діяльностіта заступником командира роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь»вона перевірила стан побутових умов у місцях дислокації правоохоронців, привітала їх із новорічними святами.«Наші співробітники забезпечують на цих територіях охорону громадського порядку в цілодобовому режимі. У випадку необхідності, до забезпечення правопорядку будуть оперативно задіяні й додаткові сили правоохоронців. Запевняю, що поліція й надалі робитиме все необхідне аби не допустити на Волині незаконний видобуток бурштину», – акцентувала Наталія Пасічник.Вона привітала правоохоронців, котрі несуть службу в ці святкові новорічні дні, побажала їм міцного здоров’я, щастя та передала святкові продуктові набори. Загалом, на період новорічно-різдвяних свят волинська поліція нестиме службу в посиленому режимі. У новорічну ніч до забезпечення правопорядку на території області були залучені понад 400 працівників поліції. Надзвичайних подій та грубих порушень публічного порядку не зафіксовано.