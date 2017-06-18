На Волині проінспектували, як охороняють бурштин. ФОТО
02 січень, 23:32
Заступник начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник проінспектувала поліцейських, які забезпечують правопорядок у місцях ймовірно незаконного видобутку бурштину на території північних районів області.
Візит на місця відбувся 1 січня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Разом із начальником управління превентивної діяльності Володимиром Солоненком та заступником командира роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» В’ячеславом Хоміцьким вона перевірила стан побутових умов у місцях дислокації правоохоронців, привітала їх із новорічними святами.
«Наші співробітники забезпечують на цих територіях охорону громадського порядку в цілодобовому режимі. У випадку необхідності, до забезпечення правопорядку будуть оперативно задіяні й додаткові сили правоохоронців. Запевняю, що поліція й надалі робитиме все необхідне аби не допустити на Волині незаконний видобуток бурштину», – акцентувала Наталія Пасічник.
Вона привітала правоохоронців, котрі несуть службу в ці святкові новорічні дні, побажала їм міцного здоров’я, щастя та передала святкові продуктові набори. Загалом, на період новорічно-різдвяних свят волинська поліція нестиме службу в посиленому режимі. У новорічну ніч до забезпечення правопорядку на території області були залучені понад 400 працівників поліції. Надзвичайних подій та грубих порушень публічного порядку не зафіксовано.
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Візит на місця відбувся 1 січня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Разом із начальником управління превентивної діяльності Володимиром Солоненком та заступником командира роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» В’ячеславом Хоміцьким вона перевірила стан побутових умов у місцях дислокації правоохоронців, привітала їх із новорічними святами.
«Наші співробітники забезпечують на цих територіях охорону громадського порядку в цілодобовому режимі. У випадку необхідності, до забезпечення правопорядку будуть оперативно задіяні й додаткові сили правоохоронців. Запевняю, що поліція й надалі робитиме все необхідне аби не допустити на Волині незаконний видобуток бурштину», – акцентувала Наталія Пасічник.
Вона привітала правоохоронців, котрі несуть службу в ці святкові новорічні дні, побажала їм міцного здоров’я, щастя та передала святкові продуктові набори. Загалом, на період новорічно-різдвяних свят волинська поліція нестиме службу в посиленому режимі. У новорічну ніч до забезпечення правопорядку на території області були залучені понад 400 працівників поліції. Надзвичайних подій та грубих порушень публічного порядку не зафіксовано.
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