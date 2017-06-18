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На Волині проінспектували, як охороняють бурштин. ФОТО

На Волині проінспектували, як охороняють бурштин. ФОТО
Заступник начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник проінспектувала поліцейських, які забезпечують правопорядок у місцях ймовірно незаконного видобутку бурштину на території північних районів області.

Візит на місця відбувся 1 січня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Разом із начальником управління превентивної діяльності Володимиром Солоненком та заступником командира роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» В’ячеславом Хоміцьким вона перевірила стан побутових умов у місцях дислокації правоохоронців, привітала їх із новорічними святами.

«Наші співробітники забезпечують на цих територіях охорону громадського порядку в цілодобовому режимі. У випадку необхідності, до забезпечення правопорядку будуть оперативно задіяні й додаткові сили правоохоронців. Запевняю, що поліція й надалі робитиме все необхідне аби не допустити на Волині незаконний видобуток бурштину», – акцентувала Наталія Пасічник.

Вона привітала правоохоронців, котрі несуть службу в ці святкові новорічні дні, побажала їм міцного здоров’я, щастя та передала святкові продуктові набори. Загалом, на період новорічно-різдвяних свят волинська поліція нестиме службу в посиленому режимі. У новорічну ніч до забезпечення правопорядку на території області були залучені понад 400 працівників поліції. Надзвичайних подій та грубих порушень публічного порядку не зафіксовано.
На Волині проінспектували, як охороняють бурштин. ФОТО
На Волині проінспектували, як охороняють бурштин. ФОТО
На Волині проінспектували, як охороняють бурштин. ФОТО

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Теги: поліція, бурштин
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