Казковий новорічний Луцьк. ФОТО

Віктор Петрук опублікував світлини нічного новорічного Луцька.



Світлини з’явилися на його сторінці у Facebook.



На фото – нічне місто у вогнях гірлянд та вогників. «Моє рідне місто, моя рідна країна», – коментує він фотографії.







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