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Казковий новорічний Луцьк. ФОТО

Казковий новорічний Луцьк. ФОТО
Фотограф Віктор Петрук опублікував світлини нічного новорічного Луцька.

Світлини з’явилися на його сторінці у Facebook.

На фото – нічне місто у вогнях гірлянд та вогників. «Моє рідне місто, моя рідна країна», – коментує він фотографії.


Казковий новорічний Луцьк. ФОТО
Казковий новорічний Луцьк. ФОТО
Казковий новорічний Луцьк. ФОТО
Казковий новорічний Луцьк. ФОТО
Казковий новорічний Луцьк. ФОТО

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Теги: фото
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Коментарі 1
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Торгові центри пофоткали, і кажуть що місто все в вогнях)
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