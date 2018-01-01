Казковий новорічний Луцьк. ФОТО
02 січень, 18:33
Фотограф Віктор Петрук опублікував світлини нічного новорічного Луцька.
Світлини з’явилися на його сторінці у Facebook.
На фото – нічне місто у вогнях гірлянд та вогників. «Моє рідне місто, моя рідна країна», – коментує він фотографії.
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Світлини з’явилися на його сторінці у Facebook.
На фото – нічне місто у вогнях гірлянд та вогників. «Моє рідне місто, моя рідна країна», – коментує він фотографії.
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Коментарі 1
Торгові центри пофоткали, і кажуть що місто все в вогнях)
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