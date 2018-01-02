За мить до смерті: під Києвом потяг ледь не збив Mercedes. ВІДЕО





Під Києвом водій Mercedes проігнорував шлагбаум і світловий сигнал, які попереджали про наближення потяга. Автомобілісту дивом вдалося врятуватися.



Відео опублікував Київ автомобільний, – пишуть



Позашляховик зупиняється на переїзді перед шлагбаумом, а потім різко робить маневр і перетинає рейки за мить до появи потяга.



Працівник переїзду врятував життя людям у позашляховику, підбіг і відкрив шлагбаум для проїзду авто. За мить до проходження потяга.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Києвом водій Mercedes проігнорував шлагбаум і світловий сигнал, які попереджали про наближення потяга. Автомобілісту дивом вдалося врятуватися.Відео опублікував Київ автомобільний, – пишуть Факти ICTV Позашляховик зупиняється на переїзді перед шлагбаумом, а потім різко робить маневр і перетинає рейки за мить до появи потяга.Працівник переїзду врятував життя людям у позашляховику, підбіг і відкрив шлагбаум для проїзду авто. За мить до проходження потяга.

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