За мить до смерті: під Києвом потяг ледь не збив Mercedes. ВІДЕО
02 січень, 15:56
Під Києвом водій Mercedes проігнорував шлагбаум і світловий сигнал, які попереджали про наближення потяга. Автомобілісту дивом вдалося врятуватися.
Відео опублікував Київ автомобільний, – пишуть Факти ICTV.
Позашляховик зупиняється на переїзді перед шлагбаумом, а потім різко робить маневр і перетинає рейки за мить до появи потяга.
Працівник переїзду врятував життя людям у позашляховику, підбіг і відкрив шлагбаум для проїзду авто. За мить до проходження потяга.
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Коментарі 1
Навіть "ДЯКУЮ" не сказав, а мав би працівнику переїзду подарувати той МЕРС
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