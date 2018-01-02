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За мить до смерті: під Києвом потяг ледь не збив Mercedes. ВІДЕО

За мить до смерті: під Києвом потяг ледь не збив Mercedes. ВІДЕО


Під Києвом водій Mercedes проігнорував шлагбаум і світловий сигнал, які попереджали про наближення потяга. Автомобілісту дивом вдалося врятуватися.

Відео опублікував Київ автомобільний, – пишуть Факти ICTV.

Позашляховик зупиняється на переїзді перед шлагбаумом, а потім різко робить маневр і перетинає рейки за мить до появи потяга.

Працівник переїзду врятував життя людям у позашляховику, підбіг і відкрив шлагбаум для проїзду авто. За мить до проходження потяга.


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Теги: НП
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Коментарі 1
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Навіть "ДЯКУЮ" не сказав, а мав би працівнику переїзду подарувати той МЕРС
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