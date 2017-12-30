«Волинянку» перетворили в унікальний лімузин. ФОТО





Сфотографували авто «десь в Болгарії», – пише видання



Легкому позашляховику зі слабеньким двигуном подовжили кузов мало не вдвічі і додали третю вісь, – йдеться в публікації.



«Швидше за все, він створений для перевезення туристів. М’який дах з величезними вікнами може зніматися, перетворюючи цей позашляховик-лімузин в величезний кабріолет. Цікаво, як зробили привід на задні колеса?» – додають автори.

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