«Волинянку» перетворили в унікальний лімузин. ФОТО
02 січень, 21:13
ЛуАЗ-967 перетворили в унікальний шестиколісний позашляховик.
Сфотографували авто «десь в Болгарії», – пише видання Mmr.net.ua.
Легкому позашляховику зі слабеньким двигуном подовжили кузов мало не вдвічі і додали третю вісь, – йдеться в публікації.
«Швидше за все, він створений для перевезення туристів. М’який дах з величезними вікнами може зніматися, перетворюючи цей позашляховик-лімузин в величезний кабріолет. Цікаво, як зробили привід на задні колеса?» – додають автори.
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Сфотографували авто «десь в Болгарії», – пише видання Mmr.net.ua.
Легкому позашляховику зі слабеньким двигуном подовжили кузов мало не вдвічі і додали третю вісь, – йдеться в публікації.
«Швидше за все, він створений для перевезення туристів. М’який дах з величезними вікнами може зніматися, перетворюючи цей позашляховик-лімузин в величезний кабріолет. Цікаво, як зробили привід на задні колеса?» – додають автори.
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Коментарі 1
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