У «Базиліку» ледь не спалахнула пожежа





Про це



У ДСНС у Волинської області підтвердили інформацію.



«В 11:27 годині нам надійшов виклик про те, що трапилося коротке замикання. На місце виклику рятувальники прибули об 11:34. З'ясувалося, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів це коротке замикання було ліквідовано. Замикання відбулося без горіння. Працівники закладу самотужки ліквідували замикання на стадії виникнення», - повідомили у ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кафе «Базилік», що у Луцьку на вулиці Кравчука, 11а, трапилося коротке замикання електромережі.Про це Конкуренту стало відомо з власних джерел.У ДСНС у Волинської області підтвердили інформацію.«В 11:27 годині нам надійшов виклик про те, що трапилося коротке замикання. На місце виклику рятувальники прибули об 11:34. З'ясувалося, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів це коротке замикання було ліквідовано. Замикання відбулося без горіння. Працівники закладу самотужки ліквідували замикання на стадії виникнення», - повідомили у ДСНС.

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