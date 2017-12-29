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У «Базиліку» ледь не спалахнула пожежа

У «Базиліку» ледь не спалахнула пожежа
У кафе «Базилік», що у Луцьку на вулиці Кравчука, 11а, трапилося коротке замикання електромережі.

Про це Конкуренту стало відомо з власних джерел.

У ДСНС у Волинської області підтвердили інформацію.

«В 11:27 годині нам надійшов виклик про те, що трапилося коротке замикання. На місце виклику рятувальники прибули об 11:34. З'ясувалося, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів це коротке замикання було ліквідовано. Замикання відбулося без горіння. Працівники закладу самотужки ліквідували замикання на стадії виникнення», - повідомили у ДСНС.

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Теги: НП, пожежа
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