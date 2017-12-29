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Хотів заволодіти телефоном: таксист убив пасажирку та спалив тіло

Хотів заволодіти телефоном: таксист убив пасажирку та спалив тіло
У Харкові таксист задушив пасажирку, а потім, аби приховати злочин, спалив її тіло.

Про це пише УНН із посиланням на прес-службі прокуратури

«Харківська місцева прокуратура № 5 передала до Комінтернівського районного суду м. Харкова обвинувальний акт відносно 25-річного раніше судимого за майнові злочини харків’янина, за фактом розбою та умисного вбивства (ч. 4 ст. 187, п. 6,9 ч. 2 ст. 115 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Дмитро Казак, молодик працював таксистом на автомобілі Daewoo Lanos. В ніч з 26 на 27 серпня 2017 року від кінотеатру «Зірка» він підвозив 30-річну жінку.

Поблизу Основ’янського озера вона попросила зупинити машину. Коли пасажирка вийшла з салону, водій вирішив заволодіти її мобільним телефоном «Lenovo», який залишився на підзарядці у салоні. Він завів машину та поїхав. Жінка побачила це і побігла за ним. Зловмисник зупинив автомобіль, вийшов з нього, підійшов до пасажирки та задушив її. Жертва померла на місці.

Щоб приховати сліди злочину, таксист поклав тіло жінки на заднє сидіння та вивіз на смітник у районі пр.Льва Ландау і спалив його. Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.

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Теги: вбивство, смерть
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