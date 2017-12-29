Розповіли про погоду на Різдво

За попередніми даними, на Різдво в Україні буде тепло.Про це в себе на сторінці у Facebook написала синоптик«Перші дні 2018-го року – синоптичні близнюки завершальних днів 2017-го року. Завтра, 3 січня, в Україні триватиме тепла погода. Навіть вночі скрізь переважатимуть «плюси». Протягом середи очікується +2+7 градусів, у південній частині +5+10 градусів», – повідомила вона.Дощі, невеликі та періодичні, пройдуть майже скрізь, окрім Сходу України. Між дощами виникатимуть тумани або мряка.«Схоже, що на Святвечір та Різдво вовняні хустки, кожухи, теплі юпки та цупкі запаски будуть захищати виключно від вологи і служитимуть лише окрасою свята та вас особисто. Тому без кожуха можна точно обійтися, а на решту строю будуть усі милуватися з розстебнутого пальто чи куртки. Словом, за попереднім прогнозом, різдвяна погода буде теплою», – зазначає Наталка Діденко.