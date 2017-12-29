вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про погоду на Різдво

Розповіли про погоду на Різдво
За попередніми даними, на Різдво в Україні буде тепло.

Про це в себе на сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«Перші дні 2018-го року – синоптичні близнюки завершальних днів 2017-го року. Завтра, 3 січня, в Україні триватиме тепла погода. Навіть вночі скрізь переважатимуть «плюси». Протягом середи очікується +2+7 градусів, у південній частині +5+10 градусів», – повідомила вона.

Дощі, невеликі та періодичні, пройдуть майже скрізь, окрім Сходу України. Між дощами виникатимуть тумани або мряка.

«Схоже, що на Святвечір та Різдво вовняні хустки, кожухи, теплі юпки та цупкі запаски будуть захищати виключно від вологи і служитимуть лише окрасою свята та вас особисто. Тому без кожуха можна точно обійтися, а на решту строю будуть усі милуватися з розстебнутого пальто чи куртки. Словом, за попереднім прогнозом, різдвяна погода буде теплою», – зазначає Наталка Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Петро Нестерук Петро
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Казковий новорічний Луцьк. ФОТО
02 січень, 18:33
Лучанин сидітиме за продаж наркотиків
02 січень, 17:41
Розповіли про погоду на Різдво
02 січень, 17:07
Хотів заволодіти телефоном: таксист убив пасажирку та спалив тіло
02 січень, 16:34
Руки-ноги та проламаний череп: лікар розповів про травми лучан у вихідні
02 січень, 16:04
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 січня
02 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 30 і 31 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 30 і 31 грудня
29 грудень, 2017, 20:00
Оновили прогноз погоди на новорічну ніч Оновили прогноз погоди на новорічну ніч
27 грудень, 2017, 14:52
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 грудня
26 грудень, 2017, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку сміттю дали «друге дихання»
02 січень, 09:40
 3
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
02 січень, 10:26
 1
Волиняни на Новий рік понад 600 разів дзвонили в «швидку»
Сьогодні, 01:08
 0
3 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні - нові правила ввезення товарів у ручній поклажі з-за кордону
02 січень, 23:49
 0
Медіа
відео
1/8