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Лучанин сидітиме за продаж наркотиків

Лучанин сидітиме за продаж наркотиків


6 років позбавлення волі отримав мешканець Луцька за продаж наркотиків.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.

Так, судимий за хуліганство чоловік, перебуваючи на іспитовому терміні, вчинив нові злочини. Упродовж лютого-квітня 2017 року він незаконно купував та продавав наркотичні засоби та психотропні речовини.

Під час проведеного правоохоронцями огляду у нього вилучили пакетик з амфетаміном та три ємності з канабісом вагою майже 25 г.

Вироком Луцького міськрайонного суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

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Теги: наркотики, прокуратура, суд
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