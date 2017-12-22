Лучанин сидітиме за продаж наркотиків

6 років позбавлення волі отримав мешканець Луцька за продаж наркотиків.Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.Так, судимий за хуліганство чоловік, перебуваючи на іспитовому терміні, вчинив нові злочини. Упродовж лютого-квітня 2017 року він незаконно купував та продавав наркотичні засоби та психотропні речовини.Під час проведеного правоохоронцями огляду у нього вилучили пакетик з амфетаміном та три ємності з канабісом вагою майже 25 г.Вироком Луцького міськрайонного суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.