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Лучан запрошують на «стовідсотковий» екофест

Лучан запрошують на «стовідсотковий» екофест
Лучан запрошують на «ПРО100%ФЕСТ» – фестиваль натурального, якісного, корисного харчування, способу життя та відпочинку.

Про це йдеться на офіційній сторінці заходу у Facebook.

Аби гості змогли якомога цікавіше та з користю провести час, організатори обіцяють облаштувати декілька локацій.

Так, «Free scene» – місце, де учасники «ПРО100%ФЕСТу» презентують свою продукцію та проводять дегустацію. Відвідувачі фестивалю, за бажанням, також можуть презентувати свій корисний кулінарний витвір, попередньо узгодивши деталі участі з організаторами.

«Shopping zone» або так званий «Ярмарок» – там буде відбуватись купівля-продаж натуральних, якісних та корисних продуктів. Сир, хліб, смаколики, мед, каміння, сукні - це невелика частинка тих товарів, які будуть представленні на фестивалі.

«Relax zone» порадує відвідувачів масажем та йогою. «Creative zone» – зона, де будуть проходити майстер-класи для дорослих та діток. «Fhoto zone» – локація, можна зробити гарне фото на згадку.

«Free zone» – місце, де можна просто насолодитись святом, поспілкуватись з друзями, смакуючи чай, смузі або сік з корисними солодощами, смачною їжею та просто насолодитесь краєвидом з вікна.

Вартість участі за два дні – 100 гривень. У вартість входить участь у дегустаціях, деяких майстер-класах, вільний доступ до всіх заходів на «Free scene».

Захід відбудеться на території AcademBusinessHub.«ПРО100%ФЕСТ» триватиме два дні – 13 та 14 січня 2018 року.

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Теги: фестиваль
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Коментарі 1
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Толком пояснити можна де це буде відбуватись, а то понаписували різну х... AcademBusinessHub???!!!
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