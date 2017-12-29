Лучан запрошують на «стовідсотковий» екофест





Про це йдеться на офіційній



Аби гості змогли якомога цікавіше та з користю провести час, організатори обіцяють облаштувати декілька локацій.



Так, «Free scene» – місце, де учасники «ПРО100%ФЕСТу» презентують свою продукцію та проводять дегустацію. Відвідувачі фестивалю, за бажанням, також можуть презентувати свій корисний кулінарний витвір, попередньо узгодивши деталі участі з організаторами.



«Shopping zone» або так званий «Ярмарок» – там буде відбуватись купівля-продаж натуральних, якісних та корисних продуктів. Сир, хліб, смаколики, мед, каміння, сукні - це невелика частинка тих товарів, які будуть представленні на фестивалі.



«Relax zone» порадує відвідувачів масажем та йогою. «Creative zone» – зона, де будуть проходити майстер-класи для дорослих та діток. «Fhoto zone» – локація, можна зробити гарне фото на згадку.



«Free zone» – місце, де можна просто насолодитись святом, поспілкуватись з друзями, смакуючи чай, смузі або сік з корисними солодощами, смачною їжею та просто насолодитесь краєвидом з вікна.



Вартість участі за два дні – 100 гривень. У вартість входить участь у дегустаціях, деяких майстер-класах, вільний доступ до всіх заходів на «Free scene».



Захід відбудеться на території

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