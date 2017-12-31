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3 січня на Волині: гортаючи календар

3 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 3 січня відзначає український політик і громадський діяч, народний депутат першого скликання, почесний громадянин міста Луцька Олександр Гудима (на фото).

Також день народження святкують гуморист, капітан команди «Замок Любарта» Назар Пащук, директор обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Тетяна Литвиненко, засновник, керівник та ведучий проекту у NLL NEWS Андрій Мацкевич, музикант Андрій Собчук, екс-депутат Волинської обласної ради Борис Загрева.

Іменини 3 січня у тих, хто носить ім'я Петро.

Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, довголіття, злагоди.

3 січня 1932 року у Луцьку було засноване Волинське українське театральне товариство.

Воно з'явилося для підтримання театру на Волині. До його складу входили люди, не байдужі до стану культури Волині.

На засіданнях товариства обговорювались проблеми та способи їх вирішення, розглядалися питання заснування театральної бібліотеки, організації різноманітних гуртків, читання лекцій та рефератів серед населення.

У 2013 році назвали 7 найвизначніших відкриттів волинських археологів у 2012 році.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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