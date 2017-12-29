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Волиняни на Новий рік понад 600 разів дзвонили в «швидку»

Волиняни на Новий рік понад 600 разів дзвонили в «швидку»
Під час новорічних свят бригади екстреної медичної допомоги працювали в більш інтенсивному і напруженому режимі.

В зв’язку із збільшенням кількості викликів – значно збільшилась кількість виїздів, – повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Особливо збільшилась кількість виїздів до пацієнтів з травмами, отриманими у стані алкогольного сп’яніння. Варто відзначити працівників Ківерцівського відділення ЕМД, які у новорічну ніч провели успішну реанімацію і врятували ще одне життя, – йдеться в повідомленні.

За добу 1 січня 2018 року до центру ЕМД надійшло 643 звернення, бригадами ЕМД було здійснено 513 виїздів, серед яких – три виїзди на ДТП, чотири виїзди до громадян, які отримали травми кримінального характеру.

Лікарі-консультанти надали 105 порад. Передано на ПМСД – 25. Безрезультатних виїздів бригад ЕМД – 22.

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Теги: здоров'я
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