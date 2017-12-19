Волинян закликають задекларувати доходи

Волинянам, які в 2017 році отримали доходи, з яких не було сплачено податки, варто подбати про подання річної податкової декларації.Цього року громадяни звітуються про доходи за минулий рік за новою формою декларації, – повідомляють в Головному управлінні ДФС у Волинській області.Заповнити і подати декларацію можна до 1 травня 2018 року в податковій інспекції за місцем реєстрації.Фіскали звертають увагу, що до доходів, які згідно з законодавчими вимогами підлягають обов’язковому декларуванню, належать:– доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;– доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);– спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;– доходи від продажу інвестиційних активів;– іноземні доходи.«Щоб виконати свій конституційний обов’язок і подати річну податкову декларацію громадянам треба звернутися в Центри обслуговування платників, або ж у відділення ДПІ, що є у кожному з районних центрів. Саме тут фахівці ДФС нададуть необхідні консультації та допоможуть правильно заповнити декларацію про отримані доходи», – йдеться в повідомленні.З графіком роботи територіальних органів ДФС та Центрів обслуговування платників можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДФС у Волинській області за адресою vl.sfs.gov.ua.