Будівельна компанія «Інвестор» планує вийти за межі Волині





"Наразі розглядаємо як варіант для забудови ділянку у Рівному", - розповів у інтерв'ю Андрій Разумовський .



Крім того він розповів, що нині ринок будівництва в Україні поступово рухаємося до іпотеки.



"... бачимо, що цього потребують клієнти. Вважаю, що саме іпотека – єдиний шлях до масової реалізації житла. До речі, "Інвестор" спільно з "Кредобанком" нещодавно презентував програму кредитування і вже є перший власник квартири у ЖК "Супернова", який скористався нашою програмою", - додав будівельник.



"Добре, що розвивається програма



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У планах будівельної компанії "Інвестор" експансія на схід, зокрема, й вихід на ринок Києва. Однак це буде здійснюватися поетапно."Наразі розглядаємо як варіант для забудови ділянку у Рівному", - розповів у інтерв'ю Першому директор будівельної компаніїКрім того він розповів, що нині ринок будівництва в Україні поступово рухаємося до іпотеки."... бачимо, що цього потребують клієнти. Вважаю, що саме іпотека – єдиний шлях до масової реалізації житла. До речі, "Інвестор" спільно з "Кредобанком" нещодавно презентував програму кредитування і вже є перший власник квартири у ЖК "Супернова", який скористався нашою програмою", - додав будівельник."Добре, що розвивається програма "Доступне житло" , на фінансування якої виділено цього року виділено 30 мільйонів гривень, в наступному передбачається – 100 мільйонів", - розповів Андрій Разумоський.

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