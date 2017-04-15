Будівельна компанія «Інвестор» планує вийти за межі Волині
Сьогодні, 08:31
У планах будівельної компанії "Інвестор" експансія на схід, зокрема, й вихід на ринок Києва. Однак це буде здійснюватися поетапно.
"Наразі розглядаємо як варіант для забудови ділянку у Рівному", - розповів у інтерв'ю Першому директор будівельної компанії Андрій Разумовський .
Крім того він розповів, що нині ринок будівництва в Україні поступово рухаємося до іпотеки.
"... бачимо, що цього потребують клієнти. Вважаю, що саме іпотека – єдиний шлях до масової реалізації житла. До речі, "Інвестор" спільно з "Кредобанком" нещодавно презентував програму кредитування і вже є перший власник квартири у ЖК "Супернова", який скористався нашою програмою", - додав будівельник.
"Добре, що розвивається програма "Доступне житло", на фінансування якої виділено цього року виділено 30 мільйонів гривень, в наступному передбачається – 100 мільйонів", - розповів Андрій Разумоський.
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"Наразі розглядаємо як варіант для забудови ділянку у Рівному", - розповів у інтерв'ю Першому директор будівельної компанії Андрій Разумовський .
Крім того він розповів, що нині ринок будівництва в Україні поступово рухаємося до іпотеки.
"... бачимо, що цього потребують клієнти. Вважаю, що саме іпотека – єдиний шлях до масової реалізації житла. До речі, "Інвестор" спільно з "Кредобанком" нещодавно презентував програму кредитування і вже є перший власник квартири у ЖК "Супернова", який скористався нашою програмою", - додав будівельник.
"Добре, що розвивається програма "Доступне житло", на фінансування якої виділено цього року виділено 30 мільйонів гривень, в наступному передбачається – 100 мільйонів", - розповів Андрій Разумоський.
ЧИТАТИ ІНТЕРВ'Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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