Курс валют у Луцьку на 2 січня





Євро при купівлі становить - 32,954, при продажу - 33,854.



Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,492.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,378, продаж - 8,084.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,708, а продаж - 28,184.Євро при купівлі становить - 32,954, при продажу - 33,854.Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,492.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,378, продаж - 8,084.

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