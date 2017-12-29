Курс валют у Луцьку на 2 січня
Сьогодні, 09:03
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,708, а продаж - 28,184.
Євро при купівлі становить - 32,954, при продажу - 33,854.
Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,492.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,378, продаж - 8,084.
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Євро при купівлі становить - 32,954, при продажу - 33,854.
Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,492.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,378, продаж - 8,084.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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