ЗМІ: У Ковелі - смертельна аварія за участі поліцейського
Сьогодні, 09:09
Пізнього вечора 2-го січня в Ковелі сталась дорожньо-транспортна пригода: одна особа загинула, ще одна — перебуває в лікарні.
Аварія трапилась близько 20:00 на вулиці Луцькій, поблизу залізничного мосту, - пише Кордон з посиланням на очевидців.
Працівник поліції, який керував “BMW-525” на єврономерах, допустив зіткнення з “ВАЗ-2104”, котрий рухався у попутному напрямку. Як наслідок, пасажир вітчизняного легковика від отриманих травм помер у лікарні. Водій цього ж авто з тілесними ушкодженнями все ще перебуває в Ковельській центральній районній лікарні.
На місце події прибули працівники правоохоронних органів, які встановлювали деталі та обставини ДТП. Триває слідство.
ЧИТАТИ КОМЕНТАР ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО АВАРІЇ
Нагадаємо, цієї ж доби ввечері у Ковелі трапилась ще одна дорожньо-транспортна пригода. На пішохідному переході близько 18:00 на вулиці Володимирській автобус збив жінку . Постраждала – у лікарні.
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Аварія трапилась близько 20:00 на вулиці Луцькій, поблизу залізничного мосту, - пише Кордон з посиланням на очевидців.
Працівник поліції, який керував “BMW-525” на єврономерах, допустив зіткнення з “ВАЗ-2104”, котрий рухався у попутному напрямку. Як наслідок, пасажир вітчизняного легковика від отриманих травм помер у лікарні. Водій цього ж авто з тілесними ушкодженнями все ще перебуває в Ковельській центральній районній лікарні.
На місце події прибули працівники правоохоронних органів, які встановлювали деталі та обставини ДТП. Триває слідство.
ЧИТАТИ КОМЕНТАР ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО АВАРІЇ
Нагадаємо, цієї ж доби ввечері у Ковелі трапилась ще одна дорожньо-транспортна пригода. На пішохідному переході близько 18:00 на вулиці Володимирській автобус збив жінку . Постраждала – у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Яка ж повинна бути швидкість щоб так догнати жигулика. Поліцейський на бляхах, жесть. Шкода простих людей
за новими правилами 50 км/ч
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