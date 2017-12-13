ЗМІ: У Ковелі - смертельна аварія за участі поліцейського





Аварія трапилась близько 20:00 на вулиці Луцькій, поблизу залізничного мосту, - пише



Працівник поліції, який керував “BMW-525” на єврономерах, допустив зіткнення з “ВАЗ-2104”, котрий рухався у попутному напрямку. Як наслідок, пасажир вітчизняного легковика від отриманих травм помер у лікарні. Водій цього ж авто з тілесними ушкодженнями все ще перебуває в Ковельській центральній районній лікарні.



На місце події прибули працівники правоохоронних органів, які встановлювали деталі та обставини ДТП. Триває слідство.



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Нагадаємо, цієї ж доби ввечері у Ковелі трапилась ще одна дорожньо-транспортна пригода. На пішохідному переході близько 18:00 на вулиці Володимирській

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пізнього вечора 2-го січня в Ковелі сталась дорожньо-транспортна пригода: одна особа загинула, ще одна — перебуває в лікарні.Аварія трапилась близько 20:00 на вулиці Луцькій, поблизу залізничного мосту, - пише Кордон з посиланням на очевидців.Працівник поліції, який керував “BMW-525” на єврономерах, допустив зіткнення з “ВАЗ-2104”, котрий рухався у попутному напрямку. Як наслідок, пасажир вітчизняного легковика від отриманих травм помер у лікарні. Водій цього ж авто з тілесними ушкодженнями все ще перебуває в Ковельській центральній районній лікарні.На місце події прибули працівники правоохоронних органів, які встановлювали деталі та обставини ДТП. Триває слідство.Нагадаємо, цієї ж доби ввечері у Ковелі трапилась ще одна дорожньо-транспортна пригода. На пішохідному переході близько 18:00 на вулиці Володимирській автобус збив жінку . Постраждала – у лікарні.

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