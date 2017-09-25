Масштабна аварія в Італії: загинуло шестеро людей





У результаті аварії загинули шестеро людей. Зіткнення сталося на шосе А21 між Брешією і Манербіо, - пише



Зазначається, що в легковому авто перебували троє дорослих і двоє дітей. Загинув також водій однієї з вантажівок.



Через ДТП поліція перекрила шосе з метою проведення розслідування та відновлення повної картини події.



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