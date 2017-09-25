Масштабна аварія в Італії: загинуло шестеро людей
Сьогодні, 09:24
В Італії сталася масштабна ДТП: тут зіткнулися дві вантажівки, легковий автомобіль і бензовоз.
У результаті аварії загинули шестеро людей. Зіткнення сталося на шосе А21 між Брешією і Манербіо, - пише Корреспондент.
Зазначається, що в легковому авто перебували троє дорослих і двоє дітей. Загинув також водій однієї з вантажівок.
Через ДТП поліція перекрила шосе з метою проведення розслідування та відновлення повної картини події.
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У результаті аварії загинули шестеро людей. Зіткнення сталося на шосе А21 між Брешією і Манербіо, - пише Корреспондент.
Зазначається, що в легковому авто перебували троє дорослих і двоє дітей. Загинув також водій однієї з вантажівок.
Через ДТП поліція перекрила шосе з метою проведення розслідування та відновлення повної картини події.
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