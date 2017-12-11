Загубленими стежками: луцький фотограф про Центральний парк міста





Про це він написав на своїй сторінці у



"Загубленими стежками" - були такі видові точки у місті, де лишались на землі отвори від ніжок штатива, на протязі десятків років, звідти завжди виходило цікаве фото. Але кількість недоумків, які займались парком, перевищила критичну межу і місто фактично втратило унікальні екскурсійні маршрути, все лишились тільки на слайдах красивим докором безвідповідальності..."



"Парк - це не бетонні доріжки і кнайпи з атракціонами і прочою чепухою, а в першу чергу ландшафти з унікальними деревами і рослинами, з безліччю видів птахів і метеликів, з зарибленими водоймами, де живуть різні жабки і тритони, з певним станом спокою і величі природи. А унікальні роботи Миколи Голованя зібрані в одному місті, нагадують якийся цвинтар. Напевно саме там поховані і дендрологи і ланшафтні архітектори, які ще знали, що таке паркове мистецтво...", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотограф Віктор Чухрай висловив своє обурення і невдоволення від того, що Центральний парк Луцька втратив унікальні екскурсійні маршрути.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook "Загубленими стежками" - були такі видові точки у місті, де лишались на землі отвори від ніжок штатива, на протязі десятків років, звідти завжди виходило цікаве фото. Але кількість недоумків, які займались парком, перевищила критичну межу і місто фактично втратило унікальні екскурсійні маршрути, все лишились тільки на слайдах красивим докором безвідповідальності...""Парк - це не бетонні доріжки і кнайпи з атракціонами і прочою чепухою, а в першу чергу ландшафти з унікальними деревами і рослинами, з безліччю видів птахів і метеликів, з зарибленими водоймами, де живуть різні жабки і тритони, з певним станом спокою і величі природи. А унікальні роботи Миколи Голованя зібрані в одному місті, нагадують якийся цвинтар. Напевно саме там поховані і дендрологи і ланшафтні архітектори, які ще знали, що таке паркове мистецтво...", - йдеться в дописі.

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