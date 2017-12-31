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Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*

Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
“Звичайно диво” трапилось 1 січня в усіх обласних лікарнях країни. Зранку до маленьких пацієнтів завітав з подарунками Дід Мороз. Він привітав діток, що залишались у новорічну ніч у лікарняних палатах.

Сміх, аплодисменти, веселі конкурси, Дід Мороз, клоуни - святковий настрій завітав до дитячих обласних лікарень по всій країні.

Свято маленьким пацієнтам влаштували клієнти ПриватБанку, що долучились до акції “Звичайне диво”. Клієнти просто робили покупки картками ПриватБанку та перераховували одну гривню після кожної транзакції на допомогу хворим дітям. Всі зібрані гроші направлено на закупівлю ліків, медичного обладнання для дитячих лікарень та подарунки маленьким пацієнтам. Організаторами акції виступили ПриватБанк разом із MasterСard.

“Всього одна гривня з кожної покупки дорівнює тисячам щасливих дитячих очей та посмішок. Як на мене, такий курс конвертації дуже вигідний, - розповідає Ганна Павлова, керівник благодійних проектів ПриватБанку. - Ми вдячні кожному, хто взяв участь у новорічному диві. Для вас рік почався з дива, із доброї справи. Емоції дітей та їх батьків не передати словами. Хтось чекав на свято, хтось був дуже здивований - та всі зраділи нашому з вами привітанню”.

У Луцьку новорічне диво подарували пацієнтам Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання. Привітання, подарунки та гарний настрій отримали півтори сотні діток та їх батьки.

Нагадаємо, наприкінці листопада благодійний фонд “Допомагати просто!” та MasterСard розпочали акцію ”Звичайне диво”, в якій взяли участь понад 60 тис. українців. За період акції вдалося зібрати 756 792 гривні.

Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*
Клiєнти ПриватБанку влаштували свято для маленьких пацiєнтiв лікарень*

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Теги: ПриватБанк, свято, Новий рік
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