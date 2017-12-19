У центрі Луцька вандали порізали новорічну кулю. ФОТО
Сьогодні, 10:20
У Луцьку на Театральному майдані вандали пошкодили гірлянду на величезній новорічній кулі.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на своїй сторінці у Facebook.
Акти вандалізму виявили муніципали, які чергують на головній площі міста з 9 до 21 години.
В стильній кулі та сяючій арці, порізали гірлянди. Також хулігани відбили деталь в одній із кованих фігур, що розміщені поблизу головної ялинки міста.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на своїй сторінці у Facebook.
Акти вандалізму виявили муніципали, які чергують на головній площі міста з 9 до 21 години.
В стильній кулі та сяючій арці, порізали гірлянди. Також хулігани відбили деталь в одній із кованих фігур, що розміщені поблизу головної ялинки міста.
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Коментарі 6
Ну звісно, зараз ще на ремонт тих декорацій укропи 200 тисяч спишуть, самі мабуть і організували той "вандалізм"?
Боже, де такi виродки беруться? Ловити i садити на рокiв 5, тодi б може не займались таким!
100 грн і все відновиться))) А вандалам треба бити морду.
Прононую на настунний рік замість новорічної кулі ставити акулячу клітку.Всередину - пляшку бімбера. Передурки клють, заходять, двері захлопуються. Випускати з клітки на 8 Березня .
Ці дармоїди з поліції взагалі задовбали. В Києві прогавили вандала, який розбив пам'ятник Небесній сотні, тут таке допустили. Вже хай стереже якась народна варта, а не вони
А поліція і не має стерегти! Хочеш - давай, а ми подивимось! :) А от камери відеоспостереження вже давно треба встановлювати у місті і не буде клопоту!!
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