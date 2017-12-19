У центрі Луцька вандали порізали новорічну кулю. ФОТО





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на своїй сторінці у



Акти вандалізму виявили муніципали, які чергують на головній площі міста з 9 до 21 години.



В стильній кулі та сяючій арці, порізали гірлянди. Також хулігани відбили деталь в одній із кованих фігур, що розміщені поблизу головної ялинки міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Театральному майдані вандали пошкодили гірлянду на величезній новорічній кулі.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на своїй сторінці у Facebook Акти вандалізму виявили муніципали, які чергують на головній площі міста з 9 до 21 години.В стильній кулі та сяючій арці, порізали гірлянди. Також хулігани відбили деталь в одній із кованих фігур, що розміщені поблизу головної ялинки міста.

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