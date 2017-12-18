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У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії

У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії
У Києві п'яний суддя Києво-Святошинського районного суду Дмитро Усатов спровокував серйозну аварію, після чого намагався втекти в кареті швидкої допомоги.

Відео оприлюднено в групі dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook, - пише Обозреватель.

"У Києві свідки не дали втекти і змусили пройти тест на алкоголь п'яного суддю Усатова Дмитра, який зніс з дороги "Рено Дастер", відправивши водія в реанімацію. Усатов за кермом "Форд Мустанг" вилетів на зустрічну і протаранив Рено", - сказано в повідомленні.

Відразу після ДТП чоловік випив горілку, заявивши, що погано себе почуває, і застрибнув у машину швидкої. Автомобіль потерпілого від удару вилетів між деревами в кювет. Стан водія розцінюється як важкий.

Як з'ясувалося, суддя рухався з боку Білогородки в напрямку Житомирської траси. Водій не отримав серйозних видимих ушкоджень. Першу допомогу йому надали на місці.

У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії
У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії
У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії
У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії
У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії
У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії

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Теги: суддя, Київ, аварія
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