У Києві п'яний суддя намагався втекти з місця аварії

Дмитро Усатов спровокував серйозну аварію, після чого намагався втекти в кареті швидкої допомоги.



Відео оприлюднено в групі dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook, - пише



"У Києві свідки не дали втекти і змусили пройти тест на алкоголь п'яного суддю Усатова Дмитра, який зніс з дороги "Рено Дастер", відправивши водія в реанімацію. Усатов за кермом "Форд Мустанг" вилетів на зустрічну і протаранив Рено", - сказано в повідомленні.



Відразу після ДТП чоловік випив горілку, заявивши, що погано себе почуває, і застрибнув у машину швидкої. Автомобіль потерпілого від удару вилетів між деревами в кювет. Стан водія розцінюється як важкий.



Як з'ясувалося, суддя рухався з боку Білогородки в напрямку Житомирської траси. Водій не отримав серйозних видимих ушкоджень. Першу допомогу йому надали на місці.





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