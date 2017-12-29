Показали, як відремонтували луцьку поліклініку

Комунальний заклад «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №3» частково відремонтували.Заклад був зданий в експлуатацію в кінці 80-х років минулого століття і дотепер капітальних ремонтних робіт у ньому не проводили, - інформує прес-служба Луцької міської ради.У 2017 році були виділені кошти на проведення капітального ремонту половини коридору другого поверху КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №3» у сумі 200 тисяч гривень.Замовником робіт було управління капітального будівництва Луцької міської ради, яке уклало відповідний договір із підрядником ТзОВ «Волинь-комплект». Протягом червня-серпня 2017 року були виконані ремонтні роботи частини коридору та санвузлів закладу. Напередодні дня Незалежності України ця частина ремонтних робіт була завершена. У листопаді-грудні 2017 року той же підрядник ТзОВ «Волинь-комплект» виконав ремонтні роботи на суму 200 тис. грн та повністю завершив ремонт.Головний лікар центрурозповів, що ремонт став для жителів мікрорайону гарним новорічним подарунком. Тут замінено двері, освітлення, електромережі, водостічна та каналізаційна системи, передбачено пожежну сигналізацію. Він також зазначив, що на першому поверсі відремонтували та спеціально обладнали туалет для людей на інвалідних візках.Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт розповів, що напрямок щодо ремонтних робіт місць загального користування в КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №3» буде продовжено у 2018 році, адже з міського бюджету на ці потреби вже виділено кошти на суму 200 тис. грн.