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«Немає на чому працювати»: на волинській шахті припинили видобуток вугілля

«Немає на чому працювати»: на волинській шахті припинили видобуток вугілля
На шахті №9 «Нововолинська» припинили видобуток вугілля.

Про це пише у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Як повідомив мені Василь Гура, голова первинки НПГУ шахти №9 «Нововолинська», сьогодні їхнє підприємство припинило видобуток вугілля. А «причина банальна – немає на чому працювати». На шахті працювали три лави. Останній тиждень ледь добували на одній. А тепер і там припинили видобуток – немає зубців на комбайн.

Призначений два тижні тому гендиректором ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, «займається невідомо чим». У телефонній розмові гендиректор сказав Василю Гурі, що він знає про ситуацію на дев’ятій шахті. Повідомив, що матиме зустріч із паном Венгриним – «смотрящим» на шахтах Львівсько-Волинського басейну. І розраховує, що той йому чимось допоможе...", - йдеться в дописі.

Зазначається, що на копальні накопичилася заборгованість із зарплати.

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Теги: шахта, вугілля, Нововолинськ
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