вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці

На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці
На Рівненщині гість вдарив господаря в обличчя кулаком, а скривджений встромив йому ножа в живіт.

Третього січня 24-річна жителька селища Оржів повідомила про те, що її батька вдарив ножем сусід, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські на місці події з’ясували, що 59-річний місцевий житель навідався у гості до 47-річного сусіда та разом із ще двома товаришами випивали.

Невдовзі за столом виник конфлікт, під час якого гість вдарив господаря в обличчя кулаком. Натомість скривджений схопив кухонний ніж та вдарив ним свого сусіда у живіт.

Потерпілий одразу пішов додому та через деякий час йому стало зле. Чоловіка із проникаючою колото-різаною раною черевної порожнини госпіталізували у хірургічне відділення Рівненської центральної районної лікарні. За словами медиків, після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує.

"47-річного жителя Оржева поліцейські затримали. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження", — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой.

Досудове розслідування триває. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці
На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці
На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: різанина, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Будівельна компанія «Інвестор» Будівельна
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей
Сьогодні, 12:07
Луцьк обладнають «розумними» світлофорами
Сьогодні, 11:46
На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці
Сьогодні, 11:34
«Немає на чому працювати»: на волинській шахті припинили видобуток вугілля
Сьогодні, 11:15
Показали, як відремонтували луцьку поліклініку
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Волинянин влаштував різанину через ревнощі до дівчини Волинянин влаштував різанину через ревнощі до дівчини
10 листопад, 2017, 13:32
Волинянин ледь не зарізав сусіда Волинянин ледь не зарізав сусіда
02 січень, 15:11
У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+ У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+
28 грудень, 2017, 10:18
На Рівненщині чоловік до смерті побив матір На Рівненщині чоловік до смерті побив матір
27 грудень, 2017, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку сміттю дали «друге дихання»
02 січень, 09:40
 3
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
02 січень, 10:26
 1
П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит
Сьогодні, 13:10
 0
Подробиці аварії у Ковелі, де автобус збив жінку
Сьогодні, 13:04
 0
Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8