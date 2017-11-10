На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці
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На Рівненщині гість вдарив господаря в обличчя кулаком, а скривджений встромив йому ножа в живіт.
Третього січня 24-річна жителька селища Оржів повідомила про те, що її батька вдарив ножем сусід, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події з’ясували, що 59-річний місцевий житель навідався у гості до 47-річного сусіда та разом із ще двома товаришами випивали.
Невдовзі за столом виник конфлікт, під час якого гість вдарив господаря в обличчя кулаком. Натомість скривджений схопив кухонний ніж та вдарив ним свого сусіда у живіт.
Потерпілий одразу пішов додому та через деякий час йому стало зле. Чоловіка із проникаючою колото-різаною раною черевної порожнини госпіталізували у хірургічне відділення Рівненської центральної районної лікарні. За словами медиків, після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує.
"47-річного жителя Оржева поліцейські затримали. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження", — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой.
Досудове розслідування триває. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Третього січня 24-річна жителька селища Оржів повідомила про те, що її батька вдарив ножем сусід, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події з’ясували, що 59-річний місцевий житель навідався у гості до 47-річного сусіда та разом із ще двома товаришами випивали.
Невдовзі за столом виник конфлікт, під час якого гість вдарив господаря в обличчя кулаком. Натомість скривджений схопив кухонний ніж та вдарив ним свого сусіда у живіт.
Потерпілий одразу пішов додому та через деякий час йому стало зле. Чоловіка із проникаючою колото-різаною раною черевної порожнини госпіталізували у хірургічне відділення Рівненської центральної районної лікарні. За словами медиків, після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує.
"47-річного жителя Оржева поліцейські затримали. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження", — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой.
Досудове розслідування триває. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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