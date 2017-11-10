На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці

На Рівненщині гість вдарив господаря в обличчя кулаком, а скривджений встромив йому ножа в живіт.Третього січня 24-річна жителька селища Оржів повідомила про те, що її батька вдарив ножем сусід, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські на місці події з’ясували, що 59-річний місцевий житель навідався у гості до 47-річного сусіда та разом із ще двома товаришами випивали.Невдовзі за столом виник конфлікт, під час якого гість вдарив господаря в обличчя кулаком. Натомість скривджений схопив кухонний ніж та вдарив ним свого сусіда у живіт.Потерпілий одразу пішов додому та через деякий час йому стало зле. Чоловіка із проникаючою колото-різаною раною черевної порожнини госпіталізували у хірургічне відділення Рівненської центральної районної лікарні. За словами медиків, після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує."47-річного жителя Оржева поліцейські затримали. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження", — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой.Досудове розслідування триває. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.