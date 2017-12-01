Луцьк обладнають «розумними» світлофорами





Усі сорок міських світлофорів для цього переобладнають, біля них встановлять камери і об'єднають в одну систему, - пише



Проект реалізують за грантові кошти, йдеться про суму 820 тисяч євро, а це понад 25 мільйонів гривень. Також, у рамках програми відремонтують сімсот метрів дороги по вулиці Рівненській, встановлять на цій вулиці нові світлофори. Оновлять освітлення і по вулиці Конякіна.



Проект Луцька та Хелма уже переміг, до кінця січня міста підпишуть договір із донором − Європейським союзом. Потім в обласного центру буде рівно 18 місяців для виконання усіх робіт та для того, аби прозвітувати про витрачені гроші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують встановити світлофори, які не лише мають регулювати дорожній рух залежно від інтенсивності транспортного потоку, але й інформуватимуть про порушення.Усі сорок міських світлофорів для цього переобладнають, біля них встановлять камери і об'єднають в одну систему, - пише 12 канал Проект реалізують за грантові кошти, йдеться про суму 820 тисяч євро, а це понад 25 мільйонів гривень. Також, у рамках програми відремонтують сімсот метрів дороги по вулиці Рівненській, встановлять на цій вулиці нові світлофори. Оновлять освітлення і по вулиці Конякіна.Проект Луцька та Хелма уже переміг, до кінця січня міста підпишуть договір із донором − Європейським союзом. Потім в обласного центру буде рівно 18 місяців для виконання усіх робіт та для того, аби прозвітувати про витрачені гроші.

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