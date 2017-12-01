вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк обладнають «розумними» світлофорами

Луцьк обладнають «розумними» світлофорами
У Луцьку планують встановити світлофори, які не лише мають регулювати дорожній рух залежно від інтенсивності транспортного потоку, але й інформуватимуть про порушення.

Усі сорок міських світлофорів для цього переобладнають, біля них встановлять камери і об'єднають в одну систему, - пише 12 канал.

Проект реалізують за грантові кошти, йдеться про суму 820 тисяч євро, а це понад 25 мільйонів гривень. Також, у рамках програми відремонтують сімсот метрів дороги по вулиці Рівненській, встановлять на цій вулиці нові світлофори. Оновлять освітлення і по вулиці Конякіна.

Проект Луцька та Хелма уже переміг, до кінця січня міста підпишуть договір із донором − Європейським союзом. Потім в обласного центру буде рівно 18 місяців для виконання усіх робіт та для того, аби прозвітувати про витрачені гроші.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світлофор, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Петро Нестерук Петро
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку для дітей атовців організовують танцювальний конкурс
Сьогодні, 12:19
Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей
Сьогодні, 12:07
Луцьк обладнають «розумними» світлофорами
Сьогодні, 11:46
На Рівненщині чоловік порізав товариша по чарці
Сьогодні, 11:34
«Немає на чому працювати»: на волинській шахті припинили видобуток вугілля
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
У центрі Луцька не працює світлофор. ФОТО. ДОПОВНЕНО У центрі Луцька не працює світлофор. ФОТО. ДОПОВНЕНО
01 грудень, 2017, 11:02
Аварія у Луцьку: Toyota врізалась в Seat Аварія у Луцьку: Toyota врізалась в Seat
08 травень, 2017, 12:11
Луцький «Світлофор» пропонують перетворити у музей Луцький «Світлофор» пропонують перетворити у музей
04 листопад, 2016, 21:49
У центрі Луцька «тягучка» ‒ через несправний світлофор У центрі Луцька «тягучка» ‒ через несправний світлофор
01 листопад, 2016, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку сміттю дали «друге дихання»
02 січень, 09:40
 3
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
02 січень, 10:26
 1
П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит
Сьогодні, 13:10
 0
Подробиці аварії у Ковелі, де автобус збив жінку
Сьогодні, 13:04
 0
Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8