Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан
03 січень, 20:23
У Луцьку мешканці багатоповерхового будинку, який знаходиться в районі ЛПЗ, привітали одне одного зворушливими новорічними листівками. Так, вони щиро бажали своїм сусідам здоров'я, миру і добра.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook Наталя Гуркіна.
"Приємно коли сусіди вітають один одного з святами!
Це - Дружби народів, 8", - йдеться у повідомленні.
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Про це написала на своїй сторінці у Facebook Наталя Гуркіна.
"Приємно коли сусіди вітають один одного з святами!
Це - Дружби народів, 8", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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