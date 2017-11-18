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Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан

Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан
У Луцьку мешканці багатоповерхового будинку, який знаходиться в районі ЛПЗ, привітали одне одного зворушливими новорічними листівками. Так, вони щиро бажали своїм сусідам здоров'я, миру і добра.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Наталя Гуркіна.

"Приємно коли сусіди вітають один одного з святами!
Це - Дружби народів, 8", - йдеться у повідомленні.

Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан
Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан
Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан
Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан
Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан
Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан

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Теги: вітання, Луцьк
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