Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан





Про це написала на своїй сторінці у Наталя Гуркіна.



"Приємно коли сусіди вітають один одного з святами!

Це - Дружби народів, 8", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку мешканці багатоповерхового будинку, який знаходиться в районі ЛПЗ, привітали одне одного зворушливими новорічними листівками. Так, вони щиро бажали своїм сусідам здоров'я, миру і добра.Про це написала на своїй сторінці у Facebook "Приємно коли сусіди вітають один одного з святами!Це - Дружби народів, 8", - йдеться у повідомленні.

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