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4 січня на Волині: гортаючи календар

4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у екс-депутата Волинської обласної ради Василя Байцима та волинської волонтерки Тетяни Должко (на фото).

Також день народження 4 січня в фотографа Данила Гетьмана та колишнього головного лікаря поліклініки №3 Луцька Степана Цимбалюка.

Іменини цього дня в Анастасії.

Вітаємо усіх волинян-іменинників та тих, у кого день народження, бажаємо міцного здоров'я, радості від життя, успіхів у всіх починаннях.

4 січня 1940 року на Волині був створений обласний Будинок народної творчості, нині – навчально-методичний центр культури Волині.

4 січня 1995 року – керуючим Луцько-Волинської єпархії УПЦ КП було призначено архієпископа (з червня – митрополита) Якова (Панчука), одного зі співзасновників Київського патріархату.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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