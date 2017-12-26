У Володимирі з магазину викрали гроші
03 січень, 19:30
У Володимирі-Волинському в магазині «АВС», що знаходиться на вулиці Луцькій, з каси викрали 700 гривень.
Про це пише Володимир Медіа.
Під час встановлення обставин крадіжки правоохоронцями було з’ясовано, що невідомою особою шляхом вільного доступу поцуплено гроші із картонної коробки, що знаходилася в шухляді. У магазині відсутнє відеоспостереження, тому єдиними доказами, які ймовірно залишив після себе злодій – відбитки пальців рук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Володимир Медіа.
Під час встановлення обставин крадіжки правоохоронцями було з’ясовано, що невідомою особою шляхом вільного доступу поцуплено гроші із картонної коробки, що знаходилася в шухляді. У магазині відсутнє відеоспостереження, тому єдиними доказами, які ймовірно залишив після себе злодій – відбитки пальців рук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Будьмо добрішими: щирі новорічні листівки лучан
03 січень, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 січня
03 січень, 20:00
У Володимирі з магазину викрали гроші
03 січень, 19:30
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 січня
03 січень, 19:00
Волинські школярі ініціювали створення роледрому
03 січень, 18:05