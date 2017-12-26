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У Володимирі з магазину викрали гроші

У Володимирі з магазину викрали гроші
У Володимирі-Волинському в магазині «АВС», що знаходиться на вулиці Луцькій, з каси викрали 700 гривень.

Про це пише Володимир Медіа.

Під час встановлення обставин крадіжки правоохоронцями було з’ясовано, що невідомою особою шляхом вільного доступу поцуплено гроші із картонної коробки, що знаходилася в шухляді. У магазині відсутнє відеоспостереження, тому єдиними доказами, які ймовірно залишив після себе злодій – відбитки пальців рук.

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Теги: крадіжка, гроші
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