У Володимирі з магазину викрали гроші





Про це пише



Під час встановлення обставин крадіжки правоохоронцями було з’ясовано, що невідомою особою шляхом вільного доступу поцуплено гроші із картонної коробки, що знаходилася в шухляді. У магазині відсутнє відеоспостереження, тому єдиними доказами, які ймовірно залишив після себе злодій – відбитки пальців рук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в магазині «АВС», що знаходиться на вулиці Луцькій, з каси викрали 700 гривень.Про це пише Володимир Медіа Під час встановлення обставин крадіжки правоохоронцями було з’ясовано, що невідомою особою шляхом вільного доступу поцуплено гроші із картонної коробки, що знаходилася в шухляді. У магазині відсутнє відеоспостереження, тому єдиними доказами, які ймовірно залишив після себе злодій – відбитки пальців рук.

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