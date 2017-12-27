Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 січня
03 січень, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
Держсільгоспінспекція, ПАТ «Укртелеком» (Кабельна дільниця), ПП Голянський В.І., Церква світків єгових, ПП «Теплокамінь», ПП Нестерук П.Ф., ПП Антонюк О.Л., ПП Приймак О.В., МРЕО (контора, ощадбанк)К-Каширська РСС (Гриль Бар), Автостанція, ТзОВ «Світоч ЛТД», м.Камінь – Каширський, вул. 1Травня, вул. Свердлова, вул.Поліська, пров. Авторемонтний, пров. Пушкіна.
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
СР, Школа, Магазини, Церква, Дит садок, МП медпунк, Зачернеччя
2.9:00-17:00
ур.Гряда (бази відпочинку), ур.Гряда (бази відпочинку).
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Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
Держсільгоспінспекція, ПАТ «Укртелеком» (Кабельна дільниця), ПП Голянський В.І., Церква світків єгових, ПП «Теплокамінь», ПП Нестерук П.Ф., ПП Антонюк О.Л., ПП Приймак О.В., МРЕО (контора, ощадбанк)К-Каширська РСС (Гриль Бар), Автостанція, ТзОВ «Світоч ЛТД», м.Камінь – Каширський, вул. 1Травня, вул. Свердлова, вул.Поліська, пров. Авторемонтний, пров. Пушкіна.
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
СР, Школа, Магазини, Церква, Дит садок, МП медпунк, Зачернеччя
2.9:00-17:00
ур.Гряда (бази відпочинку), ур.Гряда (бази відпочинку).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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