Кооперативи, інвестори: обговорили пріорітети для волинських ОТГ

Міжмуніципальне співробітництво, молочні кооперативи та пошук інвесторів: у волинській ОТГ обговорили можливості для розвитку.3 січня команда Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування із робочим візитом побувала у Велицькій ОТГ, що у Ковельському районі.Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування.Під час зустрічі із головою Велицької ОТГта проектним менеджеромдиректор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуваннянаголосив на важливості прискореного економічного розвитку ОТГ. Серед пріоритетів - залучення інвестицій, енергозбереження, міжмуніципальне співробітництво та створення сільськогосподарських кооперативів.Голова Велицької ОТГ Віктор Ковальчук розповів, що реальної потреби у створенні у громаді комунального підприємства, яке б опікувалося питанням поводження із твердими побутовими відходами немає, але є сенс у рамках міжуніципального співробітництва у співпраці у цій сфері із Голобською ОТГ.Також, за словами голови об’єднаної територіальної громади, є активісти, які цікавляться створенням молочних кооперативів.Експерт із регіонального розвиткунаголосив, що створення кооперативів має стати одним із пріоритетів для волинських аграрних ОТГ.Голова Велицької ОТГ Віктор Ковальчук також зауважив про важливість аудиту землі для збільшення інвестиційної привабливості громади. «Велицьк відкритий для інвесторів», - резюмував Ковальчук.