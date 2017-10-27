На Київщині матір жорстоко побила 9-місячну доньку
03 січень, 16:33
У Вишгородському районі Київської області стався скандальний випадок.
22-річна жінка після сварки з чоловіком зігнала злість на 9-місячній доньці і побила її, - інформує прес-служба поліції Київської області.
Поліцію і лікарів викликала небайдужа жінка, яка побачила на вулиці молоду жінку з дитиною – у дівчинки були синці на обличчі, а одягнена вона була зовсім не за погодою. Медпрацівники доставили дитину в лікарню. При огляді у дівчинки виявили численні тілесні ушкодження, серед яких перелом променевої кістки і травма голови.
Зараз немовля перебуває в безпеці, під пильною увагою лікарів "Охматдит".
Правоохоронці з'ясували, що кілька місяців тому 22-річна жінка разом з сім'єю переїхала у Вишгородський район з міста Дніпро. Вона виховувалася в неблагополучній сім'ї і неодноразово піддавалася фізичному насильству з боку батьків. А після того, як народила свою дитину, її вигнали з немовлям з дому.
Відкрито кримінальне провадження. Ситуація знаходиться на контролі у уповноваженого президента з прав дітей Миколи Кулеби.
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22-річна жінка після сварки з чоловіком зігнала злість на 9-місячній доньці і побила її, - інформує прес-служба поліції Київської області.
Поліцію і лікарів викликала небайдужа жінка, яка побачила на вулиці молоду жінку з дитиною – у дівчинки були синці на обличчі, а одягнена вона була зовсім не за погодою. Медпрацівники доставили дитину в лікарню. При огляді у дівчинки виявили численні тілесні ушкодження, серед яких перелом променевої кістки і травма голови.
Зараз немовля перебуває в безпеці, під пильною увагою лікарів "Охматдит".
Правоохоронці з'ясували, що кілька місяців тому 22-річна жінка разом з сім'єю переїхала у Вишгородський район з міста Дніпро. Вона виховувалася в неблагополучній сім'ї і неодноразово піддавалася фізичному насильству з боку батьків. А після того, як народила свою дитину, її вигнали з немовлям з дому.
Відкрито кримінальне провадження. Ситуація знаходиться на контролі у уповноваженого президента з прав дітей Миколи Кулеби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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