На Київщині матір жорстоко побила 9-місячну доньку

У Вишгородському районі Київської області стався скандальний випадок.22-річна жінка після сварки з чоловіком зігнала злість на 9-місячній доньці і побила її, - інформує прес-служба поліції Київської області.Поліцію і лікарів викликала небайдужа жінка, яка побачила на вулиці молоду жінку з дитиною – у дівчинки були синці на обличчі, а одягнена вона була зовсім не за погодою. Медпрацівники доставили дитину в лікарню. При огляді у дівчинки виявили численні тілесні ушкодження, серед яких перелом променевої кістки і травма голови.Зараз немовля перебуває в безпеці, під пильною увагою лікарів "Охматдит".Правоохоронці з'ясували, що кілька місяців тому 22-річна жінка разом з сім'єю переїхала у Вишгородський район з міста Дніпро. Вона виховувалася в неблагополучній сім'ї і неодноразово піддавалася фізичному насильству з боку батьків. А після того, як народила свою дитину, її вигнали з немовлям з дому.Відкрито кримінальне провадження. Ситуація знаходиться на контролі у уповноваженого президента з прав дітей Миколи Кулеби.