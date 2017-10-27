вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Київщині матір жорстоко побила 9-місячну доньку

На Київщині матір жорстоко побила 9-місячну доньку
У Вишгородському районі Київської області стався скандальний випадок.

22-річна жінка після сварки з чоловіком зігнала злість на 9-місячній доньці і побила її, - інформує прес-служба поліції Київської області.

Поліцію і лікарів викликала небайдужа жінка, яка побачила на вулиці молоду жінку з дитиною – у дівчинки були синці на обличчі, а одягнена вона була зовсім не за погодою. Медпрацівники доставили дитину в лікарню. При огляді у дівчинки виявили численні тілесні ушкодження, серед яких перелом променевої кістки і травма голови.

Зараз немовля перебуває в безпеці, під пильною увагою лікарів "Охматдит".

Правоохоронці з'ясували, що кілька місяців тому 22-річна жінка разом з сім'єю переїхала у Вишгородський район з міста Дніпро. Вона виховувалася в неблагополучній сім'ї і неодноразово піддавалася фізичному насильству з боку батьків. А після того, як народила свою дитину, її вигнали з немовлям з дому.

Відкрито кримінальне провадження. Ситуація знаходиться на контролі у уповноваженого президента з прав дітей Миколи Кулеби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Харкові горіла багатоповерхівка: є загиблі
03 січень, 17:01
Помер колишній директор Ковельського медучилища
03 січень, 16:44
На Київщині матір жорстоко побила 9-місячну доньку
03 січень, 16:33
Поблизу Луцька злодій поцупив у односельчанина велосипед
03 січень, 16:01
Розповіли шокуючі подробиці вбивства правозахисниці
03 січень, 15:55
Схожі новини
На Херсонщині батько до смерті побив однорічну дитину На Херсонщині батько до смерті побив однорічну дитину
27 жовтень, 2017, 17:01
Чоловік «заспокоював» 10-місячну дівчинку ударами по обличчю Чоловік «заспокоював» 10-місячну дівчинку ударами по обличчю
11 жовтень, 2017, 12:45
У Полтаві чоловік побив чужу автівку, щоб врятувати дитину У Полтаві чоловік побив чужу автівку, щоб врятувати дитину
17 серпень, 2017, 18:01
У Луцьку затримали п'яну жінку, яка била дитину У Луцьку затримали п'яну жінку, яка била дитину
20 червень, 2017, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синагоги Волині: Луків (Мацеїв)
03 січень, 22:00
 1
Сергій Шишкін – про творчий ювілей, реванш українських виконавців і плани на майбутнє
03 січень, 19:41
 1
Була далекобійницею, стала садівницею: цікава доля волинянки
Сьогодні, 01:10
 0
Від війни з Росією в Польщу втекли кілька десятків тисяч українців
Сьогодні, 00:23
 0
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8