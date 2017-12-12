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На Волині продовжать ремонт доріг за кошти митниці

На Волині продовжать ремонт доріг за кошти митниці
Взимку дороги не ремонтують, однак вже зараз слід розпочати активну підготовчу роботу.

Про це заявив перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Степанцов сьогодні, 3 січня, під час наради із розгляду питань щодо ремонту, обслуговування і утримання доріг місцевого та державного значення, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Незважаючи на те, що досі не затверджено бюджет області на 2018 рік, залишилося майже 200 мільйонів гривень перехідних залишків від перевиконання митних платежів.

Відтак, ці кошти, відповідно до умов експерименту, спрямують на ремонт та відновлення автошляхів Волині.

До слова, вже четвертий рік поспіль діє державний експеримент, за умовами якого 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів, спрямовують до спеціальних фондів обласних бюджетів із метою фінансування реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг. Експеримент ініційований Кабінетом Міністрів України та затверджений постановою від 16 вересня 2015 р. №726.

Так, на Волині за рахунок «митних коштів» вже відремонтували автомобільні дороги Львів-Радехів-Луцьк та Устилуг-Луцьк-Рівне.
Разом із тим, залишається чимало проблемних питань. Перш за все, чи можна за них ремонтувати дороги із затвердженого переліку на 2017 рік.

Думки із цього приводу розділилися, бо ж головне – дотриматися усіх норм закону. Натомість, аби затвердити новий перелік на 2018 рік, необхідне походження Державного агентства автомобільних доріг України, Міністерства інфраструктури України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Окрім того, тендерні процедури займуть ще 2 місяці. Тож питання потребує доопрацювання.



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Теги: ремонт, дорога, Волинь
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Коментарі 1
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А гроші знецінюються.
То Украйна.
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