На Волині судитимуть водія, який сховав тіло потерпілого





Нагадаємо, що



27-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Dodge Caravan, біля млина у рідному селі наїхав на 49-річного односельця, а тоді сховав його тіло при дорозі в кюветі неподалік автодороги Луцьк-Дубно.



Як повідомила заступник керівника Луцької місцевої прокуратури Людмила Новік, обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення чоловіком правил безпеки руху, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 286 КК України), скеровано до суду для розгляду по суті.



Відтак суд вирішить подальшу долю обвинуваченого, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судитимуть винуватця смертельної аварії.Нагадаємо, що трагедія сталася 27 листопада 2017 року в селі Лище Луцького району, - інформує прес-служба прокуратури області.27-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Dodge Caravan, біля млина у рідному селі наїхав на 49-річного односельця, а тоді сховав його тіло при дорозі в кюветі неподалік автодороги Луцьк-Дубно.Як повідомила заступник керівника Луцької місцевої прокуратури, обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення чоловіком правил безпеки руху, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 286 КК України), скеровано до суду для розгляду по суті.Відтак суд вирішить подальшу долю обвинуваченого, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину.

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