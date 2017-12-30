Синагоги Волині: Луків (Мацеїв)

У Турійському районі Волинської області знаходиться селище міського типу під назвою Луків. Колишні відомі назви цього населеного пункту з цікавою та давньою історією Лукове та Мацеїв.За час своєї історії Луків двічі змінював свою назву. Вперше це відбулось у 1557 році, коли село Лукове перейменували на Мацеїв, саме тоді населений пункт отримує статус містечка. Друге перейменування датоване 1946 роком, саме тоді радянська влада перейменувала Мацеїв на Луків.Однією із найцікавіших пам’яток архітектури в Лукові, безумовно є єврейська синагога. Вдалося віднайти її раритетні світлини, що датовані 1929 роком. Вважалось, що ця мурована пам’ятка була зведена в XVIІІ столітті, а точніше в 1781 році. Її інтер’єр, за переказами, чимось нагадував легендарну синагогу в Любомлі. Будівля синагоги збереглась до наших часів, проте вигляд її змінився. Колись на стіні споруди була вимурувана шестикутна зірка - символ іудаїзму.Однак за часів радянської влади її замурували. Синагога знаходиться в невеличкому провулку, недавно вона була гуртожитком професійно-технічного училища, а зараз обростає травою та руйнується.Фото: yadvashem.orgТекст: Тетяна Яцечко-Блаженко