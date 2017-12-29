Знайшли кохання на війні. У Нововолинську одружилися контрактники з 14-ї бригади





Цією послугою скористалися військослужбовці-контрактники 14 окремої механізованої бригади, учасники АТО Роман Халаман і Марія Гнатюк, - йдеться в сюжеті телеканалу



Молодята познайомилися на сході, а прибувши у відпустку, вирішили побратися.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську запрацював пілотний проект «Шлюб за добу».Цією послугою скористалися військослужбовці-контрактники 14 окремої механізованої бригади, учасники АТО, - йдеться в сюжеті телеканалу Нова Волинь. Молодята познайомилися на сході, а прибувши у відпустку, вирішили побратися.

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