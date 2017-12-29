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Знайшли кохання на війні. У Нововолинську одружилися контрактники з 14-ї бригади

Знайшли кохання на війні. У Нововолинську одружилися контрактники з 14-ї бригади
У Нововолинську запрацював пілотний проект «Шлюб за добу».

Цією послугою скористалися військослужбовці-контрактники 14 окремої механізованої бригади, учасники АТО Роман Халаман і Марія Гнатюк, - йдеться в сюжеті телеканалу Нова Волинь.

Молодята познайомилися на сході, а прибувши у відпустку, вирішили побратися.



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Теги: АТО
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