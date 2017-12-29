Знайшли кохання на війні. У Нововолинську одружилися контрактники з 14-ї бригади
03 січень, 23:13
У Нововолинську запрацював пілотний проект «Шлюб за добу».
Цією послугою скористалися військослужбовці-контрактники 14 окремої механізованої бригади, учасники АТО Роман Халаман і Марія Гнатюк, - йдеться в сюжеті телеканалу Нова Волинь.
Молодята познайомилися на сході, а прибувши у відпустку, вирішили побратися.
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Цією послугою скористалися військослужбовці-контрактники 14 окремої механізованої бригади, учасники АТО Роман Халаман і Марія Гнатюк, - йдеться в сюжеті телеканалу Нова Волинь.
Молодята познайомилися на сході, а прибувши у відпустку, вирішили побратися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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