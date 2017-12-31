Аварія в Луцьку: в автівок розтрощені передки. ФОТО
03 січень, 22:18
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися BMW і Volkswagen.
Автомобілі зазнали значних пошкоджень передніх частин. Про ДТП повідомив у Facebook Віктор Поліщук.
Він написав, що аварія сталася на вулиці Конякіна.
Про стан людей, які перебували в автівках, інформація наразі відсутня.
На місці події працює поліція.
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Автомобілі зазнали значних пошкоджень передніх частин. Про ДТП повідомив у Facebook Віктор Поліщук.
Він написав, що аварія сталася на вулиці Конякіна.
Про стан людей, які перебували в автівках, інформація наразі відсутня.
На місці події працює поліція.
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Коментарі 1
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