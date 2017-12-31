Аварія в Луцьку: в автівок розтрощені передки. ФОТО





Автомобілі зазнали значних пошкоджень передніх частин. Про ДТП повідомив у Facebook Віктор Поліщук.



Він написав, що аварія сталася на вулиці Конякіна.



Про стан людей, які перебували в автівках, інформація наразі відсутня.



На місці події працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися BMW і Volkswagen.Автомобілі зазнали значних пошкоджень передніх частин. Про ДТП повідомив у Facebook Віктор Поліщук.Він написав, що аварія сталася на вулиці Конякіна.Про стан людей, які перебували в автівках, інформація наразі відсутня.На місці події працює поліція.

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