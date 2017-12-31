вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія в Луцьку: в автівок розтрощені передки. ФОТО

Аварія в Луцьку: в автівок розтрощені передки. ФОТО
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися BMW і Volkswagen.

Автомобілі зазнали значних пошкоджень передніх частин. Про ДТП повідомив у Facebook Віктор Поліщук.

Він написав, що аварія сталася на вулиці Конякіна.

Про стан людей, які перебували в автівках, інформація наразі відсутня.

На місці події працює поліція.

Аварія в Луцьку: в автівок розтрощені передки. ФОТО
Аварія в Луцьку: в автівок розтрощені передки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ото в нас і ДТП !!!
десь би статистику подивитися б ... на скільки їх кількість збільшилася за останні роки...
Відповісти
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
П'яна аварія в Луцьку: знайшли винуватця
03 січень, 22:49
У Луцьку - смертельна аварія. ФОТО
03 січень, 22:32
Аварія в Луцьку: в автівок розтрощені передки. ФОТО
03 січень, 22:18
Синагоги Волині: Луків (Мацеїв)
03 січень, 22:00
Кооперативи, інвестори: обговорили пріорітети для волинських ОТГ
03 січень, 21:02
Схожі новини
П'яна аварія в Луцьку: знайшли винуватця П'яна аварія в Луцьку: знайшли винуватця
03 січень, 22:49
У Луцьку - смертельна аварія. ФОТО У Луцьку - смертельна аварія. ФОТО
03 січень, 22:32
У Луцьку - нічна аварія. ФОТО У Луцьку - нічна аварія. ФОТО
31 грудень, 2017, 02:39
Через аварію в Луцьку велика «тягучка». ФОТО Через аварію в Луцьку велика «тягучка». ФОТО
30 грудень, 2017, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синагоги Волині: Луків (Мацеїв)
03 січень, 22:00
 1
Сергій Шишкін – про творчий ювілей, реванш українських виконавців і плани на майбутнє
03 січень, 19:41
 1
Була далекобійницею, стала садівницею: цікава доля волинянки
Сьогодні, 01:10
 0
Від війни з Росією в Польщу втекли кілька десятків тисяч українців
Сьогодні, 00:23
 0
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8