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У Луцьку - смертельна аварія. ФОТО

У Луцьку - смертельна аварія. ФОТО
У Луцьку сталася аварія, під час якої загинула людина.

ДТП трапилася 3 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

Аварія сталася на вулиці Рівненській, на мості над залізничними коліями.

Наразі відомо, що в автомобілі було троє людей. Один з них загинув на місці. Ще двох госпіталізували.

Обставини події з'ясовує поліція.

Нагадаємо, раніше у Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися два автомобілі.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, смерть
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Коментарі 1
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ото в нас і ДТП !!!
десь би статистику подивитися б ... на скільки їх кількість збільшилася за останні роки...
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