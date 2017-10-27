У Луцьку - смертельна аварія. ФОТО
03 січень, 22:32
У Луцьку сталася аварія, під час якої загинула людина.
ДТП трапилася 3 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Аварія сталася на вулиці Рівненській, на мості над залізничними коліями.
Наразі відомо, що в автомобілі було троє людей. Один з них загинув на місці. Ще двох госпіталізували.
Обставини події з'ясовує поліція.
Нагадаємо, раніше у Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися два автомобілі.
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ДТП трапилася 3 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Аварія сталася на вулиці Рівненській, на мості над залізничними коліями.
Наразі відомо, що в автомобілі було троє людей. Один з них загинув на місці. Ще двох госпіталізували.
Обставини події з'ясовує поліція.
Нагадаємо, раніше у Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися два автомобілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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