У Луцьку - смертельна аварія. ФОТО





ДТП трапилася 3 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



Аварія сталася на вулиці Рівненській, на мості над залізничними коліями.



Наразі відомо, що в автомобілі було троє людей. Один з них загинув на місці. Ще двох госпіталізували.



Обставини події з'ясовує поліція.



Нагадаємо, раніше у Луцьку на вулиці Конякіна

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